Maple Leafs pööras kaotusseisu viimasel kolmandikul võiduks

Vägev tagasitulek sai teoks tänu meeskonna kaptenile Auston Matthewsile ja rootslasest ründajale William Nylanderile. Matthews viskas esimese värava neli minutit pärast viimase kolmandiku algust, seejuures tegi eeltöö Nylander. Nylander sai seejärel ise mõne minuti jooksul kahel korral käe valgeks ning kuus minutit enne lõpusireeni viskas võiduvärava Bobby McMann.

Võidust hoolimata olid Maple Leafsi sangarid mängujärgsetes intervjuudes ülimalt kriitilised. Nylander nimetas esitust "kohutavaks" ja "vastuvõetamatuks" ning Matthews lisas, et mänguplaani realiseerimine ei vastanud ootustele.

Raske võidu teenis ka Vancouver Canucks, kes sai lisaajale läinud mängus jagu Nashville Predatorsist 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0). Canucksi kangelaseks tõusis Brock Boeser, kes viskas otsustava tabamuse kaks sekundit enne lisaaja lõppu.

Penguins ja Maple Leafs hoiavad idakonverentsis vastavalt neljandat ja viiendat kohta, Canucks on läänekonverentsis 10. ja Predators 12. positsioonil.

Teised tulemused:

Seattle Kraken - Chicago Blackhawks 3:1

St. Louis Blues - Edmonton Oilers 3:2