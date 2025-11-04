VIDEO | Kuningas Charles lõi David Beckhami rüütliks

50-aastast Beckhamit tunnustati panuse eest sporti ja heategevusse. "Ma ei saaks olla uhkem. Kõik teavad, kui patriootlik ma olen, ma armastan oma kodumaad," kommenteeris Beckham.

Kunagist Inglismaa koondise kaptenit saatsid tseremoonial tema abikaasa Victoria ning tema vanemad Sandra ja David. Sealjuures kandis Beckham ülikonda, mille disainis ja valmistas Victoria.

"Kuningas oli minu ülikonnast üsna vaimustuses," rääkis jalgpalliäss. "Ta on kõige elegantsem mees, keda tean ja ta on mind oma stiiliga juba aastaid mõjutanud. Selle ülikonna puhul võtsin eeskuju temast, vaatasin vanu fotosid, kus ta oli noor ja kandis frakki ning mõtlesin, et just sellist tahan kanda. Näitasin fotosid Victoriale ja ta tegi selle teoks."

Beckham esindas oma silmapaistva jalgpallurikarjääri jooksul Manchester Unitedit, Preston North Endi, Madridi Reali, AC Milani, Pariisi Saint-Germaini ja Los Angeles Galaxyt. Inglismaa koondise eest pidas ta 115 mängu ja kandis kaptenipaela kuus aastat.

Pärast putsade varna riputamist on Beckham teinud koostööd ÜRO lastefondi UNICEF-iga ning rajanud omanimelise humanitaarfondi. Ühtlasi oli tal suur roll Londoni saamisel olümpialinnaks 2012. aastal.