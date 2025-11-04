Tänavu läbimurde teinud Eerme pikendas Harjuga lepingut

"Õnnelik, et saan jätkata Harju värvides. See klubi on olnud minu arengus suur osa ning tunnen, et parim on alles ees. Tänulik võimaluse ja usalduse eest," sõnas Eerme.

21-aastane ründaja on tänavu teinud suure läbimurde – Premium liiga parimate väravaküttide arvestuses on ta 13 väravaga kolmandal kohal ning sügise alguses kutsuti ta esmakordselt Eesti rahvuskoondisesse.

"Meil on väga hea meel, et meiega pikendas lepingut Harju oma kasvandik, esimene Harjukatest A-koondislane ning musternäidis, milline võiks olla üks mängija – töökas, järjepidev, enesekindel, aga humble. Usume, et Eermel on veel palju anda jalgpallile ning tema kõrgeim level ei ole veel käes, kuid kõva töö selle nimel käib, et oma maksimum kätte saada," märkis Harju tegevjuht Kalmar Liiv.

Harju lõpetab käimasoleval hooajal Premium liigas seitsmenda kohal. Sel nädalavahetusel toimuvas viimase vooru kohtumises minnakse vastamisi Tallinna FCI Levadiaga.