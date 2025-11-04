X!

Tänavu läbimurde teinud Eerme pikendas Harjuga lepingut

Premium liiga
Karel Eerme.
Karel Eerme. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Premium liiga klubi Harju JK Laagri teatas ühismeedias, et ründaja Karel Eerme sõlmis uue lepingu, mis seob teda klubiga kuni 2027. aasta hooaja lõpuni.

"Õnnelik, et saan jätkata Harju värvides. See klubi on olnud minu arengus suur osa ning tunnen, et parim on alles ees. Tänulik võimaluse ja usalduse eest," sõnas Eerme.

21-aastane ründaja on tänavu teinud suure läbimurde – Premium liiga parimate väravaküttide arvestuses on ta 13 väravaga kolmandal kohal ning sügise alguses kutsuti ta esmakordselt Eesti rahvuskoondisesse.

"Meil on väga hea meel, et meiega pikendas lepingut Harju oma kasvandik, esimene Harjukatest A-koondislane ning musternäidis, milline võiks olla üks mängija – töökas, järjepidev, enesekindel, aga humble. Usume, et Eermel on veel palju anda jalgpallile ning tema kõrgeim level ei ole veel käes, kuid kõva töö selle nimel käib, et oma maksimum kätte saada," märkis Harju tegevjuht Kalmar Liiv.

Harju lõpetab käimasoleval hooajal Premium liigas seitsmenda kohal. Sel nädalavahetusel toimuvas viimase vooru kohtumises minnakse vastamisi Tallinna FCI Levadiaga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga uudised

16:46

Tänavu läbimurde teinud Eerme pikendas Harjuga lepingut

08:00

Premium liiga kuu parimad tulevad Florast ja Kaljust

02.11

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali

02.11

Torres: loodame Pärnu peale!

02.11

VIDEO | Levadia lõi Narvas Transile neli vastuseta väravat

01.11

Flora jõudis Kuressaare alistamisega võidu kaugusele meistritiitlist

30.10

FC Kuressaare kauaaegne tugitala lõpetab karjääri

27.10

Kohtunike juht suluseisuskandaalist: videokohtuniku otsus oli korrektne

26.10

Levadia lõi juba esimese 20 minutiga Pärnule kolm väravat

26.10

Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

18:27

Eestlased üritavad kurtide olümpial jätkata suurepärast seeriat

17:55

Suured spordialaliidud toetavad hasartmängumaksu langetamist

17:18

VIDEO | Kuningas Charles lõi David Beckhami rüütliks

16:46

Tänavu läbimurde teinud Eerme pikendas Harjuga lepingut

16:17

Seeman ja Strombachs jätkasid Monastiris võiduseeriat

15:46

Selgusid Eesti naiste jalgpallikoondise vastased MM-valikturniiril

15:16

Plakk jõudis Monastiris põhiturniirile geimigi kaotamata

14:37

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

14:11

Norra jalgpallikoondise üks tähtedest Eesti vastu ei mängi

13:56

Prokuratuur esitas Virule süüdistuse ka seksuaalkuriteos alaealise suhtes

13:34

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

12:46

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

12:07

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

11:48

Serbia jalgpallitreener suri kõrgliigamängu ajal platsi kõrval

11:19

Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo