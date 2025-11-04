Seeman ja Strombachs jätkasid Monastiris võiduseeriat
Eelmisel nädalal Monastiri M15 turniiri võitnud Johannes Seeman ja Läti päritolu Saksamaa tennisist Robert Strombachs jätkasid võiduseeriat, kui said teisipäeval edasi sama linna M25 turniiri avaringist.
Seeman/Strombachsi edu neutraalsena mängiva venelaste paari Igor Kudrjašov/Dmitri Vassiljev üle tuli eelkõige tänu tähtsate punktide võitmisele. Venelastel oli eriti teises setis palju võimalusi, kaasa arvatud kolm settpalli, aga lõpuks Seeman/Strombachs võitsid 6:3, 7:6, vahendab Tennisnet.ee.
Esimeses setis oli mäng võrdne seisuni 3:3, aga siis võitsid Seeman/Strombachs vastaste 40:15 eduseisult nende servigeimi. Samamoodi õnnestus seisul 5:3 võita otsustav punkt 40:40 pealt ja kaks murret tulid sarnaselt. Teises setis tegid Kudrjašov/Vassiljev kõvasti jõupingutusi võitmiseks. Nad läksid kolm korda murdega ette, aga Seeman/Strombachs alati viigistasid, viimast korda seisul 5:6, kui vastastel oli kaks settpalli. Veel ühe settpalli sai venelaste paar tie-break'i seisul 6:5, aga Seeman/Strombachs võitsid 8:6.
Seeman/Strombachs järgmised vastased selguvad teisipäeva õhtul.
