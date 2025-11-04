X!

Seeman ja Strombachs jätkasid Monastiris võiduseeriat

Tennis
Johannes Seeman.
Johannes Seeman. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eelmisel nädalal Monastiri M15 turniiri võitnud Johannes Seeman ja Läti päritolu Saksamaa tennisist Robert Strombachs jätkasid võiduseeriat, kui said teisipäeval edasi sama linna M25 turniiri avaringist.

Seeman/Strombachsi edu neutraalsena mängiva venelaste paari Igor Kudrjašov/Dmitri Vassiljev üle tuli eelkõige tänu tähtsate punktide võitmisele. Venelastel oli eriti teises setis palju võimalusi, kaasa arvatud kolm settpalli, aga lõpuks Seeman/Strombachs võitsid 6:3, 7:6, vahendab Tennisnet.ee.

Esimeses setis oli mäng võrdne seisuni 3:3, aga siis võitsid Seeman/Strombachs vastaste 40:15 eduseisult nende servigeimi. Samamoodi õnnestus seisul 5:3 võita otsustav punkt 40:40 pealt ja kaks murret tulid sarnaselt. Teises setis tegid Kudrjašov/Vassiljev kõvasti jõupingutusi võitmiseks. Nad läksid kolm korda murdega ette, aga Seeman/Strombachs alati viigistasid, viimast korda seisul 5:6, kui vastastel oli kaks settpalli. Veel ühe settpalli sai venelaste paar tie-break'i seisul 6:5, aga Seeman/Strombachs võitsid 8:6.

Seeman/Strombachs järgmised vastased selguvad teisipäeva õhtul.

Toimetaja: Henrik Laever

