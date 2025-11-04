Plakk jõudis Monastiris põhiturniirile geimigi kaotamata

Plakk võitis esimeses mängus argentiinlannat Pilar Becerrat 6:0, 6:0 ja juhtis teisipäeval itaallanna Emma Penne vastu 5:0, kui vastane andis loobumisvõidu, vahendab Tennisnet.ee.

Plakk on praegu ITF-i maailma edetabelis 407. kohal, sest sellesse reitingusse annavad punkte ka kõik kvalifikatsioonis saadud võidud. Kuid WTA edetabelisse pääsuks vajab Plakk veel kaht võitu põhiturniiril. Ühe ta sai oktoobri teisel nädalal Monastiris.

Sten Hiiesalu ja Elizabeth Jürna ei saanud ITF-i turniiride kvalifikatsioonist edasi. Hiiesalu kaotas Heraklioni M15 valikturniiri avaringis ja mängib nüüd reedel algaval Alexela Mastersil. Jürna kaotas Faro W35 turniiri kvalifikatsiooni avaringis.