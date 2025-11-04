Norra jalgpallikoondise üks tähtedest Eesti vastu ei mängi

Norra jalgpallikoondise peatreener Stale Solbakken nimetas teisipäeval meeskonna MM-valikmängudeks Eesti ja Itaalia vastu. Koosseisu ei kuulu Arsenali keskväljamees Martin Ödegaard.

26-aastane Ödegaard on hooaja alguses olnud hädas õla- ja põlvevigastusega, mistõttu on ta Arsenali eest alates septembrist väljakule pääsenud neljas mängus ning kokku vaid 147 minutiks. Põlvevigastuse tõttu ei mänginud Ödegaard oktoobris ka Iisraeli ega Uus-Meremaa vastu.

Norra peatreeneri Stale Solbakkeni sõnul on otsus Ödegaard koondisest eemale jätta lõplik, kuid tõenäoliselt on mees 13. novembri mänguks Eesti ja 16. novembri kohtumiseks Itaalia vastu ikkagi riietusruumis meeskonda toetamas.

Norra on I-valikgrupis võitnud kõik kuus mängu väravate vahega 29:3, Itaalia on 15 punktiga teine. Kui Norra võidab Eestit ja Itaalia kaotab samal ajal Moldovale punkte, on norralased grupi võiduga taganud MM-pääsme ja Itaalial jääb üle mängida play-off'is.

Norra koosseis mängudeks Eesti ja Itaalia vastu:

Väravavahid:

Mathias Dyngeland

Örjan Haskjold Nyland

Egil Selvik

Kaitsjad:

Kristoffer Vassbakk Ajer

Fredrik Björkan

Torbjörn Heggem

Sondre Langas

Marcus Holmgren Pedersen

Julian Ryerson

David Möller Wolfe

Leo Östigard

Poolkaitsjad:

Kristian Arnstad

Patrick Berg

Sander Berge

Oscar Bobb

Aron Dönnum

Antonio Nusa

Andreas Schjelderup

Morten Thorsby

Kristian Thorstvedt

Thelo Aasgaard

Ründajad:

Erling Braut Haaland

Jörgen Strand Larsen

Alexander Sörloth