X!

Serbia jalgpallitreener suri kõrgliigamängu ajal platsi kõrval

Jalgpall
Mladen Žižovic
Mladen Žižovic Autor/allikas: FC Radnicki 1923
Jalgpall

Esmaspäeva õhtul toimunud Serbia kõrgliiga kohtumine Mladosti ja Radnicki 1923 vahel tuli traagilisel põhjusel katkestada, sest Radnicki meeskonna peatreener, Mladen Žižovic kukkus väljaku kõrval kokku ning arstidel ei õnnestunud tema elu päästa.

Vaid 11 päeva varem Radnicki meeskonna juhendamise üle võtnud 44-aastane bosnialane kukkus väljaku kõrval ootamatult kokku mängu 22. minutil, vahendab Soccernet.ee. Surmateate järel otsustati mäng katkestada ja see mängitakse lõpuni millalgi hiljem. 

Endine Bosnia ja Hertsegoviina koondislane Žižovic töötas varem nii kodumaa tippklubides kui ka Saudi Araabia ja Albaania kõrgliigas.

Kuni juulikuuni tüüris ta Banja Luka Boraci meeskonda, mis lõi veebruaris Konverentsiliiga 1/16-finaalis auti Alex Matthias Tamme ja Ljubljana Olimpija.

Toimetaja: Anders Nõmm

premium liiga

jalgpalliuudised

14:11

Norra jalgpallikoondise üks tähtedest Eesti vastu ei mängi

11:48

Serbia jalgpallitreener suri kõrgliigamängu ajal platsi kõrval

08:00

Premium liiga kuu parimad tulevad Florast ja Kaljust

03.11

Soomes sai meister enne viimast vooru paika

03.11

Itaalia kõrgliiga tabeliseis on äärmiselt tasavägine

03.11

Haaland vedas Man City teiseks

03.11

Kristal pääses üle pika aja Kölni duubli algkoosseisu

03.11

Barcelona pesi El Clasico pettumuse maha

02.11

Paskotši ja Gent said hooaja suurima kaotuse

02.11

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali

sport.err.ee uudised

14:37

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

14:11

Norra jalgpallikoondise üks tähtedest Eesti vastu ei mängi

13:56

Prokuratuur esitas Virule süüdistuse ka seksuaalkuriteos alaealise suhtes

13:34

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

12:46

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

12:07

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

11:48

Serbia jalgpallitreener suri kõrgliigamängu ajal platsi kõrval

11:19

Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

10:30

Tartus avatakse neljapäeval Eesti unikaalseim rattapark

09:42

KUULA | "Võimlas" räägiti iluuisutamisest ja pallimängudest

09:36

Korvpallurid välismaal: Raiestel oli hea nädal, Suurorg ja Böckler särasid

08:59

Vaaks säras NCAA debüüdil, võit ka Veesaarele ja Kriisale

08:00

Premium liiga kuu parimad tulevad Florast ja Kaljust

03.11

Soomes sai meister enne viimast vooru paika

03.11

Eesti ainus Ameerika jalgpalli klubi pääses Balti liiga finaali

03.11

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet Uuendatud

03.11

Rooba uuest koondiseturniirist: see oleks võinud olla juba aastaid tagasi

03.11

ETV spordisaade, 3. november

03.11

Mihkel Kirves naasis vigastuspausilt

03.11

Suri vanim seni elus olnud olümpiavõitja

loetumad

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

12:07

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

02.11

Maailmameister Mulenok: siiamaani ei ole kohale jõudnud

03.11

Suri vanim seni elus olnud olümpiavõitja

03.11

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet Uuendatud

03.11

Seksuaalkuritegudes süüdistatav Mehis Viru taotleb kokkuleppemenetlust

08:59

Vaaks säras NCAA debüüdil, võit ka Veesaarele ja Kriisale

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

02.11

Selevko jõudis esimese Eesti meesuisutajana GP-etapil pjedestaalile

03.11

New Yorgi maratoni võitja selgus viimaste meetritega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo