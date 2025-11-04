Serbia jalgpallitreener suri kõrgliigamängu ajal platsi kõrval

Esmaspäeva õhtul toimunud Serbia kõrgliiga kohtumine Mladosti ja Radnicki 1923 vahel tuli traagilisel põhjusel katkestada, sest Radnicki meeskonna peatreener, Mladen Žižovic kukkus väljaku kõrval kokku ning arstidel ei õnnestunud tema elu päästa.

Vaid 11 päeva varem Radnicki meeskonna juhendamise üle võtnud 44-aastane bosnialane kukkus väljaku kõrval ootamatult kokku mängu 22. minutil, vahendab Soccernet.ee. Surmateate järel otsustati mäng katkestada ja see mängitakse lõpuni millalgi hiljem.

Endine Bosnia ja Hertsegoviina koondislane Žižovic töötas varem nii kodumaa tippklubides kui ka Saudi Araabia ja Albaania kõrgliigas.

Kuni juulikuuni tüüris ta Banja Luka Boraci meeskonda, mis lõi veebruaris Konverentsiliiga 1/16-finaalis auti Alex Matthias Tamme ja Ljubljana Olimpija.