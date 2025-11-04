X!

Tartus avatakse neljapäeval Eesti unikaalseim rattapark

Jalgrattasport
Tähtvere rattapark
Tähtvere rattapark Autor/allikas: Mart Melchior Sard
Jalgrattasport

Tartus avatakse sel neljapäeval Eesti unikaalseim rattapark, mis pakub sõidurõõmu nii kõige väiksematele ratturitele kui ka profisportlastele.

Rattapark asub spordipargis ja selle teevad eriliseks erinevad elemendid ning võimalusterohkus. Seal on voograjad, kiviväljad, tehnilised lõigud, hüpped ja õpperada lastele. Tähtvere rattapark laiub ühel hektaril ja peamine sõidurada on 600 meetrine.

Tähtvere Puhkepargi müügi- ja teenindusjuht Auli Solo peab kõige olulisemaks kogukonda. "Rattapargi uuendamisel tegime koostööd ja  kuulasime noori rattatalente ning erinevate rattaspordi kogukondade esindajaid. Tegu on oma ala fännidega, kes vajavad adrenaliini ja väljakutseid. Erinevad hüppevõimalused oli just see ratturite unistus, mis esimesena välja toodi. Usun, et see soov sai nüüd ilusti täide viidud," rõõmustab Solo.

Tegu on Eesti suurima rattapargiga, mis on linnaruumi ehitatud. Ettevõtmise juurde olid päris algusest kaasatud Eesti noored downhill ja BMX freestyle rattatalendid Robert Johanson ja Siim Savik, kes aitasid ehitusel rajal vorme kujundada ning testisid neid ise, et tagada parim tulemus. 

Raja ehitaja ja disainer Hendrik Kurrikoff toonitab linnaplaneerimise aspekti. "Alustasime täiesti tühjast platsist ja kujundasime sellest mitmekesise ja ratturile väljakutseid pakkuva maastiku. Rajad on planeeritud nii, et sõitjad saaksid arendada kõiki olulisemaid maastikusõidu tehnilisi oskusi – alates hoo pumpamisest lainetel ja küngastel kuni juurte ja kivide ületamise, kurvide läbimise ning hüpeteni. Tähtvere näitab, kuidas on võimalik luua kaasaegses linnaruumis maastikurattasõidurada," võtab Kurrikoff kokku. 

Sõiduradu saavad vastavalt enda oskustele ja tempole kombineerida kõik, kel selleks on vähegi huvi. Solo toob välja ööpäevaringse kasutusaja: "Sügishooajal saab rajal sõita ka pimedas, sest meil on korralik valgustus. See võimaldab maastikukrossi proffidel teha trenni igal ajal," lisab ta.

Pargi ametlik avamine toimub 6. novembril kell 11 Tähtvere spordipargis. Oodatud on kõik huvilised. Ametlikul avamisel teevad XCO ja Downhill rattur Robert Johanson ja BMX freestyle rattur Siim Savik turvavarustuse kasutamise töötoa, mis kestab 15 minutit.

Rattapark täiendab Tähtvere Puhkepargi terviklikku tervisespordi taristut, kuhu kuuluvad Tähtvere tervisespordikeskus, spordipark, skatepark ja pumptrack, dendropark ning laste- ja noortepark. 

Toimetaja: Anders Nõmm

