Premium liiga kuu parimad tulevad Florast ja Kaljust

A. Le Coq Premium liiga oktoobrikuu parim mängija on Tallinna FC Flora ründaja Rauno Sappinen ja parim treener Nõmme Kalju FC loots Nikita Andrejev.

Sappinen kogus oktoobris neljas mängus 336 mänguminutit ning oli kuue väravaga Florale punktikindlustaja. Ründaja alustas kuud kahe tabamusega JK Tallinna Kalevi vastu, vormistas seejärel kohtumises JK Narva Transi vastu oma karjääri viienda kübaratriki ning lõpetas kuu väravaga Paide Linnameeskonna võrku.

Sappinen pääses kolmel korral sümboolsesse koosseisu ja valiti kolmes kohtumises mängu parimaks. Liiga väravaküttide edetabelis hoiab ta 21 tabamusega esikohta.

Teist kuud järjest kuu parima treeneri tiitli teeninud Nikita Andreev juhendas Kalju oktoobris nelja mänguga maksimaalse 12 punktini. Kuu avati 1:0 koduvõiduga Pärnu JK Vapruse üle, millele järgnesid kolm järjestikust võitu võõrsil – esmalt 3:1 Harju JK Laagri, seejärel 2:0 JK Tallinna Kalevi ning 1:0 FC Kuressaare vastu.

Kalju lõi oktoobris seitse ja lasi endale lüüa vaid ühe värava. Võitudega pikendati oktoobris oma kaotusteseeria kümne mänguni. A. Le Coq Premium liigas on Kalju selleks hooajaks kindlustanud endale kolmanda koha.