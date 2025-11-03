X!

Soomes sai meister enne viimast vooru paika

Jalgpall
KuPS
Soome jalgpallimeistriks kroonitakse teist hooaega järjest Kuopio Palloseura ehk KuPS, sest nende lähim rivaal Tampere Ilves lasi esmaspäeval võidu käest.

Ilves vajas tiitlikonkurentsis püsimiseks nädala esimesel päeval kodus võitu Seinäjoki ehk SJK üle, aga vastasel lasti üleminutitel viigistada ja mäng lõppes 3:3.

Ilves oli jäänud kohtumise jooksul kaks korda kaotusseisu, kuid Roope Riski 81. minuti tabamus tähendas 3:2 eduseisu ja tiitlilootuse säilimist. Neljandal üleminutil karistas neid aga vastaste Kasper Paananeni tabamus.

KuPS oli võitnud pühapäeval kodus Turu Interit 3:2 ja on nüüd meistritiitli kindlustanud, sest enne viimase vooru kohtumisi juhitakse Ilvese ees nelja punktiga. KuPS saab tähistada pärast nädala lõpus toimuvat võõrsilmängu HJK-ga.

1923. aastal asutatud KuPS-i jaoks tähendas see ajaloo kaheksandat meistritiitlit, kusjuures esimest korda suudeti tiitlit kaitsta, kuna meeskond oli parim ka 2024. aastal.

Meeskonna hooaeg jätkub aga ka pärast viimase vooru mängu, sest klubi pallib Euroopa Konverentsiliiga põhiturniiril, kus on pidada veel neli kohtumist.

Toimetaja: Siim Boikov

