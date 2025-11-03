X!

TSA/Cityteed sai Leedus ülisuure kaotuse

TSA/Cityteed Autor/allikas: Basket.ee
TSA/Cityteed korvpallinaiskond kaotas pühapäeval Balti liiga kohtumises võõrsil Klaipeda Neptunasele lausa 47:128 (18:35, 16:34, 3:27, 10:32).

Teisel poolajal lausa 13:59 alla jäänud TSA kasuks viskasid 15 punkti Laura Grünmann ja Emma-Mia Küttis. Võitjate parim oli 27 silmaga ameeriklanna Cassidy Mihalko.

TSA/Cityteed on võitnud tänavu Balti liigas viiest mängust ühe. Neptunas on vastupidiselt viiest vaid ühe kaotanud. Liiga liider on täisedu viie võiduga Vilniuse Kibirkstis.

TSA peab järgmise mängu laupäeval, 8. novembril kodus samuti Klaipeda klubi LCC Basketballiga, kel sarnaselt linnarivaalile kirjas neli võitu ja üks kaotus.

Toimetaja: Siim Boikov

