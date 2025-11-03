TSA/Cityteed sai Leedus ülisuure kaotuse

Teisel poolajal lausa 13:59 alla jäänud TSA kasuks viskasid 15 punkti Laura Grünmann ja Emma-Mia Küttis. Võitjate parim oli 27 silmaga ameeriklanna Cassidy Mihalko.

TSA/Cityteed on võitnud tänavu Balti liigas viiest mängust ühe. Neptunas on vastupidiselt viiest vaid ühe kaotanud. Liiga liider on täisedu viie võiduga Vilniuse Kibirkstis.

TSA peab järgmise mängu laupäeval, 8. novembril kodus samuti Klaipeda klubi LCC Basketballiga, kel sarnaselt linnarivaalile kirjas neli võitu ja üks kaotus.