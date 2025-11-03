Itaalia kõrgliiga tabeliseis on äärmiselt tasavägine

Pühapäeva õhtul toimunud kohtumises hoidis Roma 63 protsenti ajast palli, aga paremad võimalused tekkisid Milanil ja neist üks realiseeritigi: 39. minutil skooris Strahinja Pavlovic.

Vooru lõpuks jäi liidriks siiski Napoli, kes viigistas kodus Comoga 0:0. Diego Maradona endisel meeskonnal on 22 punkti, aga Milano Inter, AC Milan ja AS Roma jäävad vaid ühe silma kaugusele.

Tänavu Itaalia kõrgliigas selgelt kõige enam väravaid löönud Inter mängis pühapäeval võõrsil Veronaga ja oli üleminutite väravast üle 2:1 (16. Piotr Zielinski, 90+3. ov Martin Frese - 40. Giovane).

Esmaspäeva õhtul peetakse Itaalias veel kaks kohtumist, kuid ükski neljast platsile tulevast meeskonnast ei saa vooru lõpuks seitsme parema hulka kerkida.