Oliver Venno tuli Kuveidi karikavõitjaks

Poolfinaalis sai Venno tööandjaks olev Kuwait Club kirja 3:0 (25:19, 26:24, 25:20) võidu Burgani üle, eestlasest diagonaalründaja panustas 18 punkti (+13). Finaalis alistati 3:2 (29:27, 19:25, 25:22, 23:25, 15:13) Qadsia meeskond, Venno tõi 23 punkti (+10), vahendab Volley.ee

Robert Täht ja tema Araabia Ühendemiraatide klubi Al Jazira said sealsete karikavõistluste pronksiseerias kirja võidu ja kaotuse ning medaliomanik selgub kolmanda kohtumisega. Esimese mängu Dubai Shabab Ahli üle Al Jazira võitis 3:2 (20:25, 25:16, 23:25, 25:19, 15:13), Täht panustas 31 punktiga (+25). Teises kohtumises võttis aga vastane omakorda 3:2 (27:25, 19:25, 23:25, 25:23, 15:13) võidu, Täht tõi seekord 32 punkti (+25).

Kertu Laak pidas Poola kõrgliigas kaks kohtumist. Laagi koduklubiks olev Bielsko-Biala Bostik sai esmalt 3:1 (25:17, 15:25, 25:20, 25:20) jagu Chemiku Police'ist, 23 punkti (+19) toonud Laak pälvis ka mängu parima tiitli. Seejärel alistati 3:2 (25:14, 25:16, 20:25, 22:25, 15:13) Wroclawi naiskond. Laak panustas seekord 25 punktiga (+20) ja valiti taas mängu parimaks. Tabelis on Bostik kaheksa punktiga neljas.

Jaapani meistriliigas sai Timo Tammemaa ja Märt Tammearu koduklubi Hokkaido Voreas Osaka meeskonna vastu kirja kaks kaotust. Esmalt kaotati 0:3 (23:25, 22:25, 22:25). Tammearult 23 punkti, Tammemaalt viis silma. Seejärel jäädi alla samuti 0:3 (21:25, 19:25, 22:25). Tammearu tõi 17 ja Tammemaa kaks punkti. Tabelis on Voreas ühe võidu ja kolme kaotusega kümnes.

Prantsusmaa kõrgliigas said Robert Viiber ja Narbonne kirja võidu ja kaotuse. Esmalt tuli tunnistada Toursi 3:0 (25:22, 25:11, 25:16) üleolekut, Viiber sai kirja täismängu ja tõi lisaks sidemängija tööle ka ühe punkti (-1). Seejärel alistati 3:2 (18:25, 25:22, 15:25, 26:24, 15:12) Nice, Viiberilt viie geimiga kaks punkti (-3). Alex Saaremaa koduklubiks olev Chaumont kaotas esmalt 0:3 (16:25, 18:25, 15:25) Arago de Sete'ile, seljavigastusest taastuv Saaremaa tegi kaasa ühes geimis ja skoori ei avanud. Seejärel jäädi 1:3 (25:21, 27:29, 24:26, 21:25) alla ka Cannes'ile, Saaremaa panustas nelja geimiga kümme punkti (+9). Tabelis on Narbonne kaheksa punktiga viies. Chaumont pole punktiarvet avanud jaon viimasel real. Prantsusmaa esiliigas mängiva Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin pidi tunnistama Royani meeskonna 3:0 (25:18, 26:24, 25:19) üleolekut, Kreek tõi kuus punkti (+4).

Rumeenias sai Timo Lõhmuse ja Renet Vankeri koduklubi Galati Arcada 3:0 (25:21, 25:15, 28:26) jagu Baia Marest, mõlemad eestlased mängisid episoodiliselt, Lõhmus tõi kolm punkti (+2). Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubiks olev Zalau sai kirja 3:1 (17:25, 25:18, 32:30, 32:30) võidu Bukaresti Dinamo üle. Hurt tõi 20 punkti (+12) ja Teppan 19 (+7). Tabelis on sel nädalal mänguvaba olnud Silver Maari tööandja Bukaresti Rapid üheksa punktiga teine, Zalau kaheksa silmaga kolmas ja Galati nelja punktiga viies.

Slovakkia meistriliigas sai Mirjam Karoliine Kase ja Caterina Cicetti koduklubi Uniza Žilina võidulisa, alistades 3:0 (25:12, 25:14, 25:13) Hradoki naiskonna. Cicetti tõi 11 punkti (+3), Kask lisas viis punkti (+5). Liigatabelis on Žilina 11 punktiga teine.

Marx Aru ja Lissaboni Sporting said Portugalis esmalt 3:0 (25:14, 25:17, 25:21) võidu Vitoria üle, Arult osalise mänguajaga üks punkt (-4). Seejärel oldi 3:0 (25:19, 25:18, 26:24) üle ka Benficast, Aru ei mänginud. Tabelis ollakse seitsme punktiga teisel kohal.

Karli Allik aitas Abba Pineto meeskonna Itaalia esiliigas 3:0 (25:21, 27:25, 25:23) võidule Macerata üle, tuues üheksa punkti (+3). Tabelis on eestlase tööandja üheksa punktiga esimene.

Genfi Genois ja Joosep Kurik said Šveitsis 3:1 (16:25, 25:22, 25:19, 25:21) võidu Schönenwerdi üle, Kurikult 16 punkti (+10). Liigas ollakse üheksa punktiga teisel positsioonil.

Austra meistriliigas palliv Jan Markus Üprus ja tema koduklubiks olev Waldvierteli Union Raiffeisen teenisid lõppenud nädalal 3:0 (25:20, 25:19, 25:16) võidu Ried/Innkreisi üle. Mängu statistika pole kahjuks saadaval. Tabelis on Üpruse koduklubi kaheksa punktiga neljas.

Carmel Vares ja Iowa ülikool said USA üliõpilasliigas esmalt 2:3 (22:25, 19:25, 25:23, 25:18, 10:15) kaotuse Northwesternilt, Vares tõi 13 punkti. Seejärel saadi aga 3:2 (25:19, 25:22, 19:25, 15:25, 15:10) jagu Illinoisist, eestlanna arvele kogunes 11 silma. Salme Adeele Hollas ja American University olid esmalt 3:0 (25:19, 25:7, 25:19) üle Army West Pointist, Hollaselt 11 punkti. Teises mängus alistati 3:1 (23:25, 25:20, 25:21, 25:18) Colgate, eestlanna tõi 13 punkti. Johanna Sova koduklubiks olev Florida State sai kirja 3:1 (25:18, 25:23, 19:25, 25:14) võidu Syracuse'i üle, Sova ei mänginud. Teises kohtumises alistati 3:2 (18:25, 25:20, 18:25, 25:14, 15:13) Boston College, Sova tõi ühe punkti. Karlotta Kattai ja Colby Community College olid 3:0 (25:16, 25:17, 25:16) paremad Prattist, Kattai arvele kogunes 15 punkti.