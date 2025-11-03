Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

Esimese naisena maratonijooksus kahe tunni ja kümne minuti piiri ületanud keenlanna Ruth Chepng'etich sai hiljuti dopingukaristuse . Keenia sportlased põruvad dopingukontrollis küllalt tihti ja määrivad nii ka teiste jooksjate mainet.

"Euroopas on sadakond tippjooksjat. Keenias on samal tasemel jooksjaid paar tuhat," võrdles jooksutreener Toomas Tarm intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Kui võtame seda suhtarvuna, siis äkki see aafriklaste vahelejäämise protsent ei olegi nii palju suurem, aga nad kahtlemata paistavad silma. Keenial vist kõige rohkem, ka Etioopial on üksikuid vahelejääjaid. Neid on viimasel kümnel aastal kahjuks päris palju olnud."

Kindlasti on dopinguained muutunud aastakümnete jooksust senisest kättesaadavamaks. Samuti ei ole sportlaste treeningpaikades väga tihedat kontrolli.

"Ega need rahvusvahelised dopingukütid sinna Aafrika mägedesse võib-olla nii tihti ei satu kui Euroopasse. Võib-olla oma riigi dopingukütid ei ole nii motiveeritud ja usinad neid patuseid kinni püüdma," lisas Tarm.

Samas ei usu ta, et lihtne ligipääs on ainus probleemkoht. "Üks asi on võib-olla lihtne kättesaadavus, aga ma usun, et teine põhjus võib olla puhas teadmatus," usub Tarm. "Võib-olla üks keskmine Aafrika jooksuinimene ei ole nii teadlik ja ta ei jälgi niimoodi nagu Euroopa tipud."

"Dopinguvastases võitluses on tehtud päris korralikke samme. Esimene oli võistlusvälised proovid, mis tulid võib-olla mingi 15 aastat tagasi. See kindlasti distsiplineeris päris palju. Teadlik keelatud ainete tarbija oskab nii palju, et võistluskontrollis ta kindlasti vahele ei jää."

"Võistlusvälised proovid tegid toimetamise tunduvalt keerulisemaks. Just Aafrikas nendega probleeme ongi," jätkas jooksutreener.

Igatahes on Keenia sportlaste massiline vahelejäämine tekitanud avalikkuses palju nördimust. Üha tõsisemal toonil räägitakse ka riigi täielikust eemaldamisest rahvusvahelisest kergejõustikuelust. Vähemalt tänase päeva seisuga peab Tarm seda liialt karmiks võtteks.

"Ma ei tea, et nüüd päris kogu riigi rahvusvahelistelt võistlustelt välja... see on nüüd väga viimane ja radikaalne samm. Ma tahaks loota, et seda tegema ei pea," lausus ta.