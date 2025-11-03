Haaland vedas Man City teiseks

Manchester City alistas Inglismaa jalgpalli kõrgliiga kümnendas voorus kodus Bournemouthi 3:1 ja kerkis tabelis teisele positsioonile.

Erling Haaland avas 17. minutil skoori ja kuigi Tyler Adams kaheksa minutit hiljem viigistas, viis norralase 33. minuti tabamus kodumeeskonna taas juhtima. Veerand tundi pärast teise poolaja algust vormistas Nico O'Reilly lõppseisu.

Selles mängus oli kaalul tabeli teine koht Arsenali (25 punkti) järel. Nüüd tõusis 19 punktiga sellele positsioonile Manchester City, kuigi Bournemouth jääb neist vaid ühe silma kaugusele. 18 punkti peal on ka Liverpool.

Teises pühapäeval peetud mängus oli West Ham United kodus parem Newcastle Unitedist samuti 3:1 (35. Lucas Paqueta, 45+5. ov Sven Botman, 90+7. Tomaš Soucek - 4. Jacob Murphy).

Vooru lõpetab esmaspäeva õhtul peetav kohtumine Sunderland - Everton.