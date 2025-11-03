X!

Kristal pääses üle pika aja Kölni duubli algkoosseisu

Jalgpall
Patrik Kristal.
Patrik Kristal. Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Patrik Kristal kuulus Saksamaa tugevuselt neljandas liigas esimest korda pärast augustikuud Kölni duubelmeeskonna algkoosseisu.

Kristal sai kirja täismängu ja hooaja kolmanda kollase kaardi, kui Kölni duubel alistas 0:1 kaotusseisust Velberti 4:1. Köln II asub Regionalliga lääne piirkonnas kaheksandal ja Velbert 18 meeskonna konkurentsis viimasel kohal, vahendab Soccernet.

Kristal on käimasoleval liigahooajal mänginud Kölni duubelmeeskonna eest kümme kohtumist, neist viis algkoosseisus ja viis vahetusest, kokku 447 minutit.

Soufian Gouram alustas kohtumist algkoosseisus ja vahetati 67. minutil välja, kui Berliini Hertha duubelmeeskond sai Regionalliga kirde piirkonnas 1:0 jagu Hallescherist. Hertha II paikneb tabelis 13. ja Hallescher kuuendal kohal.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

premium liiga

jalgpalliuudised

13:18

Kristal pääses üle pika aja Kölni duubli algkoosseisu

11:25

Barcelona pesi El Clasico pettumuse maha

02.11

Paskotši ja Gent said hooaja suurima kaotuse

02.11

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali Uuendatud

02.11

"AK. Nädal": kuidas näeb välja videokohtuniku töö?

02.11

Sinjavski andis Tšehhi kõrgliigas hooaja neljanda väravasöödu

02.11

Sporting kindlustas meistriliigas hõbeda, Flora sai Tartus lustida

02.11

Saaliliiga kolmas voor tõi rõõmu külalismeeskondadele Uuendatud

02.11

Torres: loodame Pärnu peale!

02.11

VIDEO | Levadia lõi Narvas Transile neli vastuseta väravat

sport.err.ee uudised

15:43

Pokil, Asil ja Üprusel oli väga edukas mängunädal

15:10

Panter kaotas Liepajas mõlemad mängud

14:45

Tamm langes Challengeril üksikmängus konkurentsist

14:01

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

13:18

Kristal pääses üle pika aja Kölni duubli algkoosseisu

12:53

Glinka tõusis maailma edetabelis veelgi

12:22

New Yorgi maratoni võitja selgus viimaste meetritega

11:54

Karelson alustas Bundesligas võiduga

11:25

Barcelona pesi El Clasico pettumuse maha

10:59

Barrus ja Bigbank pääsesid karikavõistlustel poolfinaali

10:30

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

09:48

Mõttus ja Pajur tulid cyclo-crossis Eesti meistriteks

09:14

Doncic kostitas Heati kolmikduubliga, Wembanyamal oli kehv päev

08:35

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet

08:07

Selveri diagonaalis nähakse suurt potentsiaali: materjal on olemas

02.11

Maailmameister Mulenok: siiamaani ei ole kohale jõudnud

02.11

Raju Eesti olümpiakoondisest: noorte hulgas popimad alad koguvad tuure

02.11

Paskotši ja Gent said hooaja suurima kaotuse

02.11

ETV spordisaade, 2. november

02.11

Enok Vannineniga treenimisest: palju selliseid võimalusi ikka tekib Uuendatud

loetumad

02.11

Selevko jõudis esimese Eesti meesuisutajana GP-etapil pjedestaalile

02.11

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali Uuendatud

01.11

Tartus selgusid Eesti meistrid kulturismis ja fitnessis

08:35

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet

02.11

Maailmameister Mulenok: siiamaani ei ole kohale jõudnud

02.11

Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu

01.11

Mikomägi maailmarekordist: poleks arvanud, et suudan seda juba sel aastal!

02.11

Raieste mitmekülgne esitus aitas Murcia võidule Barcelona üle

02.11

Enok Vannineniga treenimisest: palju selliseid võimalusi ikka tekib Uuendatud

02.11

Legia jätkab Poola kõrgliigas täiseduga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo