Kristal pääses üle pika aja Kölni duubli algkoosseisu

Kristal sai kirja täismängu ja hooaja kolmanda kollase kaardi, kui Kölni duubel alistas 0:1 kaotusseisust Velberti 4:1. Köln II asub Regionalliga lääne piirkonnas kaheksandal ja Velbert 18 meeskonna konkurentsis viimasel kohal, vahendab Soccernet.

Kristal on käimasoleval liigahooajal mänginud Kölni duubelmeeskonna eest kümme kohtumist, neist viis algkoosseisus ja viis vahetusest, kokku 447 minutit.

Soufian Gouram alustas kohtumist algkoosseisus ja vahetati 67. minutil välja, kui Berliini Hertha duubelmeeskond sai Regionalliga kirde piirkonnas 1:0 jagu Hallescherist. Hertha II paikneb tabelis 13. ja Hallescher kuuendal kohal.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.