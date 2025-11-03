Glinka tõusis maailma edetabelis veelgi

Eelmisel nädalal Charlottesville'is toimunud ATP Challenger turniiril veerandfinaali jõudnud Glinka kerkis seitse rida ja tõusis karjääri kõrgeimale 256. kohale. Meie esireket Mark Lajal säilitas 148. positsiooni. Tuhande sekka mahub veel ka Kristjan Tamm, kes tõusis 35 kohta ja on nüüd 885.

Edetabeli esikümnes toimus mitu muutust. Esmakordselt Pariisi Mastersi võitnud Jannik Sinner kerkis taaskord tabeli tippu. Senine esinumber Carlos Alcaraz kukkus teisele kohale. Neile järgnevad Alexander Zverev, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Ben Shelton (+1), Alex de Minaur (-1), Felix Auger-Aliassime (+2), Lorenzo Musetti (-1) ja Casper Ruud (-1).

WTA edetabelis hüppas Elena Malõgina 44 koha võrra kõrgemale 453. tabelireale. Esikümnes jäi kõik muutumatuks: Arina Sabalenka järel tulevad Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Jelena Rõbakina, Madison Keys, Jasmine Paolini, Mirra Andrejeva ja Jekaterina Aleksandrova.