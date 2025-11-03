X!

New Yorgi maratoni võitja selgus viimaste meetritega

Kergejõustik
Benson Kipruto ja Alexander Mutiso finišis.
Benson Kipruto ja Alexander Mutiso finišis. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Kergejõustik

Pühapäeval toimunud New Yorgi maratonil võtsid nii meeste kui ka naiste arvestuses kolmikvõidu Keenia maratoonarid.

Veel paar kilomeetrit enne finišit näis, et esikoha võtab Pariisi olümpiapronks Benson Kipruto, kuid lõpusirgel pani tema jälitaja Alexander Mutiso sisse lisakäigu ja jõudis paari meetri kaugusele.

Kipruto vastas meeletu pingutusega ning suutis edu hoida ülinapilt – mõlemad mehed said tulemuseks kirja 2:08.09, kuid fotofiniš näitas, et Kipruto oli kahe kümnendiku võrra kiirem.

"See oli uskumatu lõpp. Viimane osa oli meeletult raske. Andsin endast kõik, et võita," sõnas Kipruto võistluse järel.

Kolmandaks tuli nelja aasta tagune võidumees Albert Korir, kes kaotas 48 sekundiga. Neljanda koha hõivas britt Patrick Dever (+0.49), viies oli šveitslane Matthias Kyburz (+1.46) ja parima ameeriklasena lõpetas kuuendal kohal Joel Reichow (+1.47).

Maratonijooksu elav legend ja kahekordne olümpiavõitja Eliud Kipchoge lõpetas 17. kohal ajaga 2.14.36. Kuigi võistluse eel spekuleeriti, et Kipchoge jookseb oma karjääri viimast maratoni, siis katsumuse järel teatas 40-aastane keenialane hoopis plaanist läbida järgmise kahe aasta jooksul seitse maratoni seitsmes erinevas maailmajaos.

Naiste seas võidutses kolmekordne olümpiamedalist Hellen Obiri ajaga 2.19.51, mis tähistas uut võistluse rekordit. Teise kohaga pidi leppima 2022. aasta võitja Sharon Lokedi (+0.16) ja kolmas oli mullune võitja Sheila Chepkirui (+0.33). 

"Väga tugev konkurents oli täna. Ütlesin endale, et pean lihtsalt andma maksimumi ja suruma lõpuni," sõnas Obiri, kes teenis 22 aastat püsinud naiste rajarekordi nihutamisega 50 000 dollari suuruse preemia.

Ratastoolivõistluses teenis švetislane Marcel Hug oma seitsmenda võidu, sel korral kujunes võiduajaks 1:30.16. Naiste arvestuses oli parim ameeriklanna Susannah Scaroni (1:42.10).

Toimetaja: Henrik Laever

