Mõttus ja Pajur tulid cyclo-crossis Eesti meistriteks

Mari-Liis Mõttus.
Mari-Liis Mõttus. Autor/allikas: EeEesti Jalgratturite Liit.
Tallinna külje all Sakus toimunud Klick Eesti meistrivõistlustel cyclo-crossis pälvisid kuldsed medalid Mari-Liis Mõttus ja Markus Pajur.

Mari-Liis Mõttus pani viie ringi pikkusel võistlusel oma paremuse maksma juba avaringist alates ning võitis Eesti meistri tiitli ajaga 48 minutit ja 16 sekundit. Üldarvestuses oli teine N40-44 klassi parim Sille Puhu (51.20) ja kolmas lätlanna Evelina Ermane-Marcenko (51.36). Eesti meistrivõitluste arvestuses sai eliitklassi hõbemedali Maribel Rannala (52.34) ja pronksmedali Liisi Lohk (52.47).

Teistes vanuseklassides olid parimad Maris Kaarjärv (N50-54; 55.01), Triin Rast (N19-34; 56.56), Hanna Karoline Taaramäe (N35-39; -1 ring) ja Katrin Oolmets (N45-49; -1 ring).

Eliitmeeste seitsme ringi pikkuse sõidu võitis kindlalt Markus Pajur ajaga 57 minutit ja 52 sekundit. Hõbedase autasu teenis Matthias Mõttus (58.23) ja pronksise Riko Tammepuu (58.51).

Naisjuunioride konkurentsis olid parimad Loore Lemloch (53.06), Linda Lensment (56.07) ja Gisele Rang (56.35), meesjuunioride seas Sebastian Suppi (40.01), Herlen Kajo (40.32) ja Lukas Bobkin (42.21).

Kuni 16-aastaste neidude seas võidutses Evamaria Albert (41.16), kellele järgnesid Emily Kodanik (42.02) ja Melissa Kivi ( -1 ring). Sama vanade noormeeste hulgas teenis Eesti meistri tiitli Uku Järv (31.15), jättes selja taha Magnus Normaku (32.42) ja Silver Semjonovi (33.15).

Harrastusratturite viie ringi pikkusel võistlusel olid üldarvestuses kolm kiireimat Henrik Kivilo (M40-44 võitja; 42.42), Caspar Austa (M40-44 teine koht; 43.33) ja Silver Schultz (M35-39 võitja; 44.03).

Teistes vanuseklassides võidutsesid Joonas Maanurm (M50-54; 44.57), Rando Marten Evendi (M19-34; 45.32), Markku Ainsalu (M45-49; 46.20), Eero Kiskonen (M55-59; 48.31) ja lühemal võistlusmaal võistelnud Aimar Pedari (M60-64; 28.19), Aimur Uuk (M65-69; 33.27), Nikolai Fjodorov (M70-74; -1 ring), Anti Oot (M75-79; -1 ring) ja Enn Kuusk (M80+; -2 ringi).

Toimetaja: Henrik Laever

