Paskotši ja Gent said hooaja suurima kaotuse

Leuven lõi kaks väravat esimesel ja kaks teisel poolajal. Seejuures Flashscore'i andmetel oli Gentil rohkem pealelööke (14:10, neist väravale 4:4) ja parem xG (Gentil 2,31 ning Leuvenil 1,21), vahendab Soccernet.ee.

Gent sai kuue võidu ja kahe viigi kõrvale hooaja viienda kaotuse. Belgia kõrgliiga liider on Promise Davidi ja Guilherme koduklubi Royale Union Saint-Gilloise 32 punktiga. Unionile järgnevad Club Brugge 29, Anderlecht 22, St. Truiden 21, Gent 20 ja Mechelen 20 punktiga.

Rocco Robert Sheini koduklubi Fredrikstad alistas Norra kõrgliigas kodus Kristiansundi 3:1. Shein alustas kohtumist algkoosseisus ja vahetati välja 86. minutil, kui kõik väravad olid löödud.