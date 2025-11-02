X!

Sinjavski andis Tšehhi kõrgliigas hooaja neljanda väravasöödu

Vlasi Sinjavski.
Vlasi Sinjavski. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti jalgpallikoondislane Vlasi Sinjavski andis Tšehhi kõrgliigas hooaja neljanda väravasöödu, kuid Praha Bohemians kaotas koduväljakul Hradec Kralovele 1:2.

Bohemians asus kohtumist 55. minutil juhtima, kui Sinjavski mängis vasakul äärel nurgalipu juures vastasest osavalt mööda ja leidis seejärel karistusalast meeskonnakaaslase Nelson Okeke, kelle löögi lasi Hradec Kralove väravavaht Adam Zadražil jalgevahelt läbi, vahendab Soccernet.ee.

Bohemians ei suutnud eduseisu hoida, sest Hradec Kralove jõudis neli minutit hiljem viigini ja lõi 66. minutil 2:1 võiduvärava. Seejuures oli Bohemiansil neljandal üleminutil kasutada penalti, kuid Eric Ramirez ei suutnud 11 meetri karistuslööki realiseerida.

Sinjavski sai kirja täismängu ja hooaja neljanda väravasöödu, millega jagab Tšehhi kõrgliigas praeguse seisuga kolmandat kuni kaheksandat kohta. Kaks mängijat on andnud viis resultatiivset söötu. Viimase kuue mänguga kolm kaotust ja kolm viiki saanud Bohemians asub liigatabelis kümnendal kohal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

