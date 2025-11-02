Sporting kindlustas meistriliigas hõbeda, Flora sai Tartus lustida

Saku Sporting kindlustas jalgpalli naiste meistriliigas oma viienda järjestikuse hõbemedali, samal ajal kui pronksi eest võitlev Viimsi pidi Elvaga leppima 2:2 viigiga. Meistritiitli juba varem taganud Flora jätkas võimsalt, alistades Tammeka 8:0.

Sporting teenis kindla 4:0 võidu Tallinna Kalevi üle ning pikendas oma võiduseeria seitsmemänguliseks. Võit tähendas ühtlasi seda, et Saku kindlustas viiendat aastat järjest Meistriliiga hõbemedali, Tallinna Kalev jätkab võistlemist viiendalt positsioonilt, vahendab jalgpall.ee.

Medalikonkurentsis püsiv Viimsi JK pidi kodus leppima punktikaotusega, kui kohtumine FC Elvaga lõppes 2:2 viigiga. Tulemus lõpetas Elva 14 mängu kestnud kaotusteseeria. Viimsi kerkis kolmandale kohale, olles punktidega võrdne Tabasaluga, Elva paikneb seitsmendal positsioonil.

Juba kaheksanda järjestikuse Eesti meistritiitli kindlustanud Tallinna Flora jätkas võimsas hoos, võites Tartus Tammekat 8:0. Kahel korral jõudsid sihile Mari Liis Lillemäe ja Kristina Teern, lisaks skoorisid Getter Saar, Liselle Palts, Alesja Kiuru ja Darina Kudjavnina. 17-aastase Kiuru jaoks oli tegemist tema esimese väravaga Meistriliigas. Tammeka on tabelis kuuendal real.

Uus meistriliiga voor peetakse nädala sees, kui mängud toimuvad 4. ja 5. novembril.