Väsimatu Vardy sahistas Juventuse võrku

Itaalia jalgpalli kõrgliigas lõi Jamie Vardy oma teise värava, kuid tema koduklubi Cremonese vandus 1:2 alla Torino Juventusele.

2015/16 hooajal Leicester City Inglismaa meistriks tassinud Vardy liitus suvises üleminekuaknas Itaalia kõrgliigasse tõusnud Cremonesega. Kuigi vanameister jäi esimeses neljas mängus väravata, siis nüüd on ta viimase kolme mänguga kirja saanud kaks tabamust.

Laupäeval jäi aga tema pingutusest vaheks, sest Juventus läks juba 2. minutil Filip Kostici väravast juhtima ja 68. minutil kasvatas külalismeeskonna edunumbreid Andrea Cambiaso.

38-aastase Vardy võimalus avanes 82. minutil, kui ta sai meeskonnakaaslaselt pika söödu jooksu peale, mängis suurema vaevata üle Juventuse kaitsja Federico Gatti ja pääses seejärel karistusalas segamatult löögile.

Cremonese sai tabelisse kolme võidu ja viie viigi kõrvale teise kaotuse. 14 kogutud punktiga paikentakse üheksandal kohal. Uut peatreenerit Luciano Spalletti võiduga tervitanud Juventus tõusis viiendale kohale.

Tiitlikaitsja Napoli tegi koduväljakul Comoga väravateta viigi. Mängu parim võimalus kuulus külalistele, kuid Alvaro Morata penaltilöögi tõrjus Napoli puurivaht Vanja Milinkovic-Savic. Napoli jätkab küll 22 punktiga liidrikohal, kuid neist vaid ühe punkti kaugusel oleval AS Romal on üks mäng vähem peetud.