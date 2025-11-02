X!

Väsimatu Vardy sahistas Juventuse võrku

Jalgpall
Jamie Vardy.
Jamie Vardy. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Itaalia jalgpalli kõrgliigas lõi Jamie Vardy oma teise värava, kuid tema koduklubi Cremonese vandus 1:2 alla Torino Juventusele.

2015/16 hooajal Leicester City Inglismaa meistriks tassinud Vardy liitus suvises üleminekuaknas Itaalia kõrgliigasse tõusnud Cremonesega. Kuigi vanameister jäi esimeses neljas mängus väravata, siis nüüd on ta viimase kolme mänguga kirja saanud kaks tabamust.

Laupäeval jäi aga tema pingutusest vaheks, sest Juventus läks juba 2. minutil Filip Kostici väravast juhtima ja 68. minutil kasvatas külalismeeskonna edunumbreid Andrea Cambiaso.

38-aastase Vardy võimalus avanes 82. minutil, kui ta sai meeskonnakaaslaselt pika söödu jooksu peale, mängis suurema vaevata üle Juventuse kaitsja Federico Gatti ja pääses seejärel karistusalas segamatult löögile.

Cremonese sai tabelisse kolme võidu ja viie viigi kõrvale teise kaotuse. 14 kogutud punktiga paikentakse üheksandal kohal. Uut peatreenerit Luciano Spalletti võiduga tervitanud Juventus tõusis viiendale kohale.

Tiitlikaitsja Napoli tegi koduväljakul Comoga väravateta viigi. Mängu parim võimalus kuulus külalistele, kuid Alvaro Morata penaltilöögi tõrjus Napoli puurivaht Vanja Milinkovic-Savic. Napoli jätkab küll 22 punktiga liidrikohal, kuid neist vaid ühe punkti kaugusel oleval AS Romal on üks mäng vähem peetud.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:27

Torres: loodame Pärnu peale!

16:04

VIDEO | Levadia lõi Narvas Transile neli vastuseta väravat

15:52

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali Uuendatud

15:02

Saaliliiga kolmas voor tõi rõõmu külalismeeskondadele

15:01

Inglismaa kõrgliiga punane latern vallandas peatreeneri

14:19

Väsimatu Vardy sahistas Juventuse võrku

11:18

Mbappe tassis kahe väravaga Reali võiduni

08:38

Salah aitas Liverpooli tagasi võidulainele

01.11

Mets ja vabalanguses St. Pauli kaotasid ka tabeli viimasele

01.11

Flora jõudis Kuressaare alistamisega võidu kaugusele meistritiitlist

sport.err.ee uudised

16:27

Torres: loodame Pärnu peale!

16:04

VIDEO | Levadia lõi Narvas Transile neli vastuseta väravat

15:52

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali Uuendatud

15:02

Saaliliiga kolmas voor tõi rõõmu külalismeeskondadele

15:01

Inglismaa kõrgliiga punane latern vallandas peatreeneri

14:19

Väsimatu Vardy sahistas Juventuse võrku

13:37

Eesti käsipallikoondis võttis Soomelt revanši

12:54

Suurepärane vabakava tõi Chibale esimese GP-etapi võidu

12:27

Rait Ratasepp püstitas 24-tunnisel rattasõidul isikliku rekordi

11:50

Tartu Ülikool/Bigbank ei jätnud Audentesele võimalust

11:18

Mbappe tassis kahe väravaga Reali võiduni

10:46

Legia jätkab Poola kõrgliigas täiseduga

10:20

Los Angeles Dodgers võitis teise järjestikuse meistritiitli

09:03

Vigastuskriisis Pacers sai esimese võidu kirja

08:38

Salah aitas Liverpooli tagasi võidulainele

08:10

Teatekrossis krooniti Eesti meistriks CFC mehed ja Pelotoni naised

00:03

Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu

01.11

Tartus selgusid Eesti meistrid kulturismis ja fitnessis

01.11

Rattur võitis EM-il ka neljanda medali

01.11

ETV spordisaade, 1. november

loetumad

31.10

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

00:03

Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu

31.10

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust

01.11

Mikomägi maailmarekordist: poleks arvanud, et suudan seda juba sel aastal!

01.11

Eesti iluuisutalent kritiseeris alaliidu otsust: kas täiskasvanud kardavad?

01.11

Tartus selgusid Eesti meistrid kulturismis ja fitnessis

31.10

Tippratturi näitudest avastati kõrvalekaldeid

15:52

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali Uuendatud

01.11

Flora jõudis Kuressaare alistamisega võidu kaugusele meistritiitlist

10:46

Legia jätkab Poola kõrgliigas täiseduga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo