Rait Ratasepp püstitas 24-tunnisel rattasõidul isikliku rekordi

Rait Ratasepp.
Rait Ratasepp. Autor/allikas: Rait Ratasepp
Ultrasportlane Rait Ratasepp püstitas USA-s Californias maailma tuntuimal 24-tunnisel jalgratta ajasõidul World Time Trial Championships uue isikliku rekordi ning saavutas haiguse kiuste kuuenda koha.

Iga-aastasel võistlusel on eesmärk 24 tunni jooksul läbida võimalikult pikk vahemaa puhkepause tegemata. Ratturid stardivad koos, kuid sõidavad individuaalselt ning tuulessõit on keelatud.

Ratasepa jaoks oli isiklik eesmärk ületada 800 kilomeetri piiri, mida ükski teine eestlane seni saavutanud ei ole, kuid vahetult enne võistlust jäi ta haigeks, mistõttu eesmärgiks seatud 800 kilomeetrit jäi ületamata.

Tal õnnestus 24 tunniga läbida 762,8 kilomeetrit ehk püstitada isikliku rekordi ning saavutada kuuenda koha. "Jätsin rajale kõik – ja ausalt, ei mäleta, et oleksin kunagi varem pidanud sellist kannatuste rada läbima," kommenteeris Ratasepp.

"Võistlus kujunes tõeliseks tahtejõu proovikiviks. Juba kolmandal tunnil sain aru, et vahetult enne võistlust haigestumine oli oma jälje jätnud – pulss oli laes ja pidin peas lahti laskma oma algsest eesmärgist, 800 kilomeetri piirist. Katkestamise mõtteid ei olnud, aga teadmatus oli suur."

Esimesed tunnid sõideti pimedas ning jahedas õhus. Ratasepa pulss püsis tavapärasest 40 lööki kõrgemal kuni päikesetõusuni. "Kui hommikul lõpuks soojemaks läks, hakkas keha tööle ja enesetunne paranes. Siis nägin, et ehk õnnestub mul oma senist rekordit – 760,11 km – kasvõi veidi parandada."

Senine isiklik tippmark paranes 2,69 km võrra. "See väike number pakkus väga suuri emotsioone. Finišis tundsin ainult uhkust – et ma ei andnud alla, isegi kui kõik ei läinud plaanipäraselt. Uskumatu, kui palju selline kogemus inimesena kasvatab," võttis Ratasepp võistluse kokku.

Pikima distantsi ehk 865,18 kilomeetrit läbisid sakslane Sebastian Mayr ja ameeriklane Patrick Hailey. Kolmandaks tuli austerlane Thomas Mauerhofer (842 km).

Toimetaja: Henrik Laever

