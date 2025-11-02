Tartu Ülikool/Bigbank ei jätnud Audentesele võimalust

Koduses Tartu Ülikooli spordihoones Audentese Spordigümnaasiumit võõrustanud Tartu naiskond külalistele võimalust ei jätnud, kui pealinna võistkond kogus geimides vastavalt 19, 17 ja 17 punkti. Ühtlasi läks laupäevane tulemus ka Eesti meistrivõistluste arvestusse, vahendab Volley.ee.

Nora Lember ja Kairin Tammel tõid Emajõelinna esindusele 11 ning viis serviässa löönud Laura-Liisa Maiste üheksa punkti. Audentese naiskonna särgis jõudis ainsana kahekohalise resultaadini Anette Arak, kelle arvele kogunes 11 punkti. Freia Liisa Palk lisas kuus punkti.

Kuigi tartlannade positiivne servi vastuvõtt oli vaid 20%, siis rünnakuid lahendati 37-protsendilise efektiivsusega. Kaotajad võtsid servi vastu 31- ja lahendasid rünnakuid 29-protsendiliselt. Mõlemad naiskonnad patustasid servil kümne veaga, kuid ässasid märgiti Tartu võistkonnale kümme ja Audentesele kuus.

Nelja mänguga maksimaalsed 12 punkti kogunud Tartu Ülikool/Bigbank tõusis turniiritabelis teiseks, möödudes täisedu üheksa punkti saavutanud Rae Spordikool/VIASTON-ist.

Audentese naiskond on võistlustules ka pühapäeval, kui kell 13 minnakse Audentese spordihallis vastamisi just tiitlikaitsja Raega. Mängust teeb otseülekande Delfi spordiportaal.