Legia jätkab Poola kõrgliigas täiseduga

Poola korvpalli kõrgliigas teenis Heiko Rannula ja Matthias Tassi klubi Varssavi Legia viienda järjestikuse võidu.

Legia alistas laupäeval kodusaalis Wloclaweki Anwili 80:75 (27:23, 19:23, 18:14, 16:15). Legia rünnakut vedas Carl Ponsar, kes viskas üleplatsimehena 17 punkti. Michal Kolenda, Andrzej Pluta ja Ben Shungu tõid kõik 11 silma. Tass pidi kohtumise pisivigastuse tõttu vahele jätma.

Lisaks Legiale on hetkel täiseduga veel ka Kasper Suuroru tööandja Sopoti Trefl (4-0), kes kohtub pühapäeval Gliwicega (1-3).

Artur Konontšuki klubi Bursaspor pidi Türgi kõrgliiga kuuendas voorus tunnistama Bahcesehiri nappi 77:75 (21:18, 17:19, 13:25, 26:13) paremust.

Võitjate poolel tegi hiilgava etteaste Malachi Flynn, kelle arvele kogunes 32 minutiga 36 punkti, viis resultatiivset söötu, neli lauapalli ja kolm vaheltlõiget. Konontšuk lõpetas kohtumise üheksa punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/1), kolme lauapalli, ühe korvisöödu ja ühe vaheltlõikega.

Liigatabelis on Bursaspor kahe võidu ja nelja kaotusega üheksandal positsioonil.

Janari Jõesaar ja Bosna said Aadria liigas jagu Viini Basketist 71:68 (16:25, 22:15, 17:13, 16:15). Bosna jaoks oli tegu esimese võiduga (1-3).

Eestlane panustas võitu 11 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/4, vabavisked 4/4), lisaks hankis neli lauapalli ja andis ühe tulemusliku söödu. Jõesaarest resultatiivseim oli üksnes Viini tagamängija Gregor Glas, kes viskas 23 punkti.