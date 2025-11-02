TÄNA OTSE | Kas Trans lööb Levadia tiitliunistuse kildudeks?

Jalgpalli Premium liiga eelviimases ehk 35. voorus kohtub tiitlinõudleja Tallinna FCI Levadia võõrsil Narva Transiga. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 13.50. Mängu kommenteerivad Ivar Lepik ja Rimo Hunt, stuudios on Debora Saarnak.

Levadia sõidab täna piirilinna teadmisega, et peab Transi igal juhul alistama, sest viigi või kaotuse korral läheb meistritiitel omavaheliste mängude tõttu juba enne viimast vooru Tallinna Florale.

"Sõidame Narva kohtustustega võtta võit. Usume jätkuvalt oma võimalustesse rääkida kaasa tiitlimängus. Saab olema raske kohtumine ning selge on see, et saab olema mehine andmine. Peame väga hästi esinema, et saavutada kolm võidupunkti," rääkis kohtumise eel Levadia peatreener Curro Torres.

Transil on Levadia vastu käsil nukker seeria, kui viimasest 20 omavahelisest mängust ei ole võidetud ühtegi ning kaotust on välditud vaid kahel korral.

"Meeskonda ootab ees raske mäng ühe meistrivõistluste liidriga. Ma arvan, et see on meile hea väljakutse. Meid ootab pingeline võitlus igal väljakul. Meeskond läheb väljakule ja teeb kõik võimaliku, et võita. Ootame publikut tribüünidele, nende toetus mängupäeval on eriti oluline," sõnas Transi poolkaitsja Jegor Žuravljov.

Pühapäeval on kavas veel kolm kohtumist: Nõmme Kalju - Tartu Tammeka, Paide Linnameeskond - Pärnu Vaprus ning Harju Laagri - Tallinna Kalev.