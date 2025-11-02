Salah aitas Liverpooli tagasi võidulainele

Külalismeeskonna rollis olnud Villa alustas mängu teravamalt ja juba 5. minutil tabas Morgan Rogersi kauglöök posti. Mängu edenedes hakkas Liverpool selgemalt initsiatiivi endale võtma ning avapoolaja lõpus viis võõrustaja juhtima Mohamed Salah, kelle jaoks oli tegu 250. väravaga Liverpooli särgis. Lõppseisu vormistas Ryan Gravenberch, kes sahistas vastaste võrku 59. minutil.

Liverpool püsis koduliigas võiduta neli kohtumist järjest: 20. septembril alistati linnarivaal Everton, misjärel kaotati nii Crystal Palace'ile, Chelseale, Manchester Unitedile kui ka Brentfordile. Liigatabelis tõusis tiitlikaitsja kolmandale kohale (18 p), vahe liidri Arsenaliga on seitse punkti. Villa on 15 punktiga 11. kohal.

Liiderklubi Arsenal alistas võõral murul Burnley 2:0. Avavärava sepistas Viktor Gyökeres, kes oli täpne 14. minutil ning teise värava eest hoolitses 35. minutil Declan Rice. Chelsea sai Joao Pedro värava abil 1:0 võõrsilvõidu Tottenham Hotspuri üle.

Manchester Unitedi kolme mängu pikkune võiduseeria katkes Nottinghamis, kus tehti sealse Forestiga 2:2 viik. Unitedi eest jõudsid sihile Casemiro ja Amad Diallo, võõrustaja eest said jala valgeks Morgan Gibbs-White ja Nicolo Savona.

Pühapäeval kohtuvad omavahel West Ham - Newcastle ja Manchester City - Bournemouth.

Tabelitipp: 1. Arsenal 25 punkti (10 mängust), 2. Bournemouth 18 p (9), 3. Liverpool 18 p (10), 4. Tottenham 17 p (10), 5. Chelsea 17 p (10), 6. Sunderland 17 p (9), 7. Man United 17 p (10), 8. Man City 16 p (9).

Teised tulemused:

Brighton - Leeds 3:0

Crystal Palace - Brentford 2:0

Fulham - Wolverhampton Wanderers 3:0