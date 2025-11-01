X!

Seeman teenis karjääri neljanda turniirivõidu

Johannes Seeman Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Johannes Seeman ja Läti päritolu Saksamaa esindaja Robert Strombachs võitsid Tuneesias Monastiris peetud M15 kategooria ITF-i tenniseturniiril paarismänguturniiri.

Esimesena asetatud Seeman ja Strombachs alistasid finaalis tund ja 23 minutit kestnud kohtumises 6:4, 7:6 (4) turniiril kolmandat paigutust omanud Itaalia-Suurbritannia duo Federico Valle ja Jeremy Gschwendtneri. Seejuures jäid Seeman ja Strombachs teises setis 2:5 taha, aga võitsid siis kolm geimi järjest. Kiires lõppmängus võitsid Seeman ja Strombachs 2:4 kaotusseisust viis punkti järjest ja teenisid turniirivõidu.

Seemanile oli see hooaja kolmas finaal, aga alles esimene turniirivõit. Ühtekokku on ta nüüd saanud ITF-i tasemel neli turniirivõitu paarismängus – enne triumfi Monastiris oli tal üks turniirivõit aastast 2020 ja kaks eelmisest aastast.

Strombachsil oli pikk tööpäeva, sest ta mängis laupäeval ka üksikmängus poolfinaalis, kus jäi 2:6, 2:6 alla Cyril Vandermeerschile. 26-aastasele Strombachsile oli see paarismängus juba 11. turniirivõit.

