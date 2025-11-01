X!

Ovetškinil ei õnnestunud veel 900. väravat kirja saada

Jäähoki
Aleksandr Ovetškin
Aleksandr Ovetškin Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL pidi Washington Capitals kodujääl tunnistama New York Islandersi 3:1 paremust.

Pärast väravateta lõppenud esimest kolmandikku viis Tom Wilson võõrustajad teisel perioodil juhtima, aga kümme minutit hiljem viigistas Jean Gabriel Pageau seisu. Viimasel perioodil skoorisid külaliste eest veel Bo Horvat ja Mathew Barzal. Islandersi väravasuul tegi hea mängu Ilja Sorokin, tõrjudes 22 pealeviset. Capitalsi väravavaht Logan Thompson sai kirja 20 tõrjet.

Islanders lõpetas sellega kolmemängulise kaotuste seeria, Capitalsile oli see aga kolmas järjestikune kaotus. Ühtlasi tuleb veel oodata Aleksandr Ovetškini ajaloolist väravat. Nimelt on Capitalsi staaril 899 väravat ja ta püüab saada esimeseks mängijaks, kes on NHL-is visanud 900 väravat.

Ovetškini uus võimalus avaneb juba Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva, kui Capitals kohtub võõrsil Buffalo Sabresiga.

Tulemused:

Anaheim – Detroit 5:2
Washington – New York 1:3
Las Vegas – Colorado 2:4

Toimetaja: Maarja Värv

