X!

Tiitlikaitsja Dodgers viis finaalseeria otsustavasse mängu

Teised alad
Los Angeles Dodgersi mängijad tähistavad võitu ja finaalseeria viigistamist
Los Angeles Dodgersi mängijad tähistavad võitu ja finaalseeria viigistamist Autor/allikas: SCANPIX/AP
Teised alad

Tiitlikaitsja Los Angeles Dodgers alistas Põhja-Ameerika pesapalli profiliiga MLB finaalseeria World Seriese kuuendas mängus Toronto Blue Jaysi võõrsil 3:1 ja viigistas finaalseeria, seega selgub võitja otsustavas seitsmendas kohtumises.

Juhul kui Dodgersil õnnestub otsustav kohtumine võita, saab neist viimase 25 aasta esimene tiim, kes suutnud tiitlit kaitsta. Viimati võitis mitu aastat järjest New York Yankees, triumfeeris aastatel 1998–2000.

Blue Jays ihkab aga lõpetada pikka võidupõuda, sest viimati võitsid nad MLB finaalseeria koguni 32 aastat tagasi, kui meistriks tuldi kahel järjestikusel aastal – 1992. ja 1993. aastal.

Seekordse finaalseeria otsustav kohtumine peetaks Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva taas Torontos.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

13:49

Ovetškinil ei õnnestunud veel 900. väravat kirja saada

13:18

Liigatabeli lõpus virelev Genoa vallandas peatreeneri

12:47

Rahvaliiga B-tasandi tšempioniks kerkis JK Elva Seikluspark/Patmar

12:14

Tiitlikaitsja Dodgers viis finaalseeria otsustavasse mängu

11:43

Backhaus: Heina esitused motiveerisid mind, ma ei saa endale vigu lubada

11:21

Leemet Böckler vedas koduklubi Poola kõrgliigas esimese võiduni

10:46

Sinner pikendas võiduseeriat, Zverev päästis kaks matšpalli

10:15

Kuue järjestikuse kaotusega alustanud Baskonia sai Euroliigas teise võidu

09:48

Lajal püüab Ateenas pääsu ATP turniiri põhitabelisse

09:17

Mängupausilt naasnud Doncic viskas 44 punkti ja aitas Lakersi võidule

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

31.10

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

29.10

"Spordipühapäev" tõi näiteid võimete tipul lõpetanutest: elu ei ole ju lõpmatu protsess

26.10

Endrekson: peatreeneri amet hõigati minu jaoks natuke vara välja

21.10

Kirt: ma ei saa pakkuda Soome korüfeede teadmisi, küll aga tippspordi kogemust

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

31.10

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

31.10

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

31.10

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

31.10

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

31.10

Tippratturi näitudest avastati kõrvalekaldeid

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid

31.10

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlase tervis kuulub rahvale?

30.10

Lehise advokaat: laiem eesmärk on Eesti spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine

09:17

Mängupausilt naasnud Doncic viskas 44 punkti ja aitas Lakersi võidule

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo