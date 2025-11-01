Tiitlikaitsja Dodgers viis finaalseeria otsustavasse mängu

Juhul kui Dodgersil õnnestub otsustav kohtumine võita, saab neist viimase 25 aasta esimene tiim, kes suutnud tiitlit kaitsta. Viimati võitis mitu aastat järjest New York Yankees, triumfeeris aastatel 1998–2000.

Blue Jays ihkab aga lõpetada pikka võidupõuda, sest viimati võitsid nad MLB finaalseeria koguni 32 aastat tagasi, kui meistriks tuldi kahel järjestikusel aastal – 1992. ja 1993. aastal.

Seekordse finaalseeria otsustav kohtumine peetaks Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva taas Torontos.