Backhaus: Heina esitused motiveerisid mind, ma ei saa endale vigu lubada

Backhaus sai Werderi esiväravavahiks tänavu suvel, kui pikaaegne esinumber Michael Zetterer siirdus Frankfurti Eintrachti, vahendab Soccernet.ee.

Backhaus kaitses Werderi väravat ka järgmistes mängudes Leverkuseni Bayeri, Mönchengladbachi Borussia ja Freiburgi vastu, kuid sai seejärel vigastada. Müncheni Bayerni ja St. Pauli vastu seisis postide vahel suvel Arsenalist laenatud Hein. Kuigi eestlane tegi head esitused, siis Werderi peatreener Horst Steffen märkis korduvalt, et Backhaus jätkab esinumbrina.

"Esimesed päevad olid rasked ja olin kurb, et ei saanud mängida, aga Karli head esitused motiveerisid mind ja aitasid mul enda sooritust parandada. Lisaks andis mulle suurepärase tunde, et Horst seisis minu selja taga," kommenteeris Bachkaus aega, kui oli õlavigastusega väljas ja Werderi väravasuul säras Hein.

"Me saame [Heinaga] hästi läbi ja surume üksteist. Ma ei tunne, et saaksin endale liiga palju vigu lubada, aga see on ka sellepärast, et mängime Bundesligas," lisas Backhaus.

