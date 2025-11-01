Leemet Böckler vedas koduklubi Poola kõrgliigas esimese võiduni

Krosno võõrustas kodus Walbrzychi Gornikit ja võitis mängu 86:70. Avaveerandi võitis Böckleri koduklubi 21:19, poolajaks oli vahe 40:34. Kolmanda veerandajaga edu kolme punkti võrra kasvatanud kodumeeskond võitis matši lõpuks 16 silmaga, kirjutab Delfi.

Pea 25 minutit platsil rassinud Böckler viskas üleplatsimehena 24 punkti (vabavisked 9/9, kahesed 3/4, kolmesed 3/5), võttis kolm lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu ning tegi ühe vaheltlõike. Eestlase +/- näitaja oli +22, millega oli samuti meeskonna edukaim mees platsil. Maurice Watson panustas võitu 15 silma. Külaliste resultatiivseim oli Lovell Cabbil juunior 14 punktiga.

Krosnole oli võit esimeseks nelja kaotuse kõrval, mis annab praegu tabelis 11. koha. Gornik (3-2) on kolmas.