X!

Leemet Böckler vedas koduklubi Poola kõrgliigas esimese võiduni

Korvpall
Leemet Böckler
Leemet Böckler Autor/allikas: Miasto Szkła Krosno
Korvpall

Poola korvpalli kõrgliigas sai Krosno Eesti koondislase Leemet Böckleri vedamisel hooaja esimese võidu.

Krosno võõrustas kodus Walbrzychi Gornikit ja võitis mängu 86:70. Avaveerandi võitis Böckleri koduklubi 21:19, poolajaks oli vahe 40:34. Kolmanda veerandajaga edu kolme punkti võrra kasvatanud kodumeeskond võitis matši lõpuks 16 silmaga, kirjutab Delfi.

Pea 25 minutit platsil rassinud Böckler viskas üleplatsimehena 24 punkti (vabavisked 9/9, kahesed 3/4, kolmesed 3/5), võttis kolm lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu ning tegi ühe vaheltlõike. Eestlase +/- näitaja oli +22, millega oli samuti meeskonna edukaim mees platsil. Maurice Watson panustas võitu 15 silma. Külaliste resultatiivseim oli Lovell Cabbil juunior 14 punktiga.

Krosnole oli võit esimeseks nelja kaotuse kõrval, mis annab praegu tabelis 11. koha. Gornik (3-2) on kolmas.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

11:21

Leemet Böckler vedas koduklubi Poola kõrgliigas esimese võiduni

10:15

Kuue järjestikuse kaotusega alustanud Baskonia sai Euroliigas teise võidu

09:17

Mängupausilt naasnud Doncic viskas 44 punkti ja aitas Lakersi võidule

31.10

ERR näitab novembris esmakordselt Eesti korvpallinaiskonna mänge

31.10

Keila Coolbet oli otsustaval veerandil Läti Ülikoolist parem

31.10

Thunder ja Spurs jätkavad võimsalt

30.10

Žalgiris võttis Euroliigas pea 40-punktilise võidu

30.10

Värskel NBA meistril diagnoositi vähk

30.10

Raieste oli lauavõitluses tubli, Kullamäe pidi kaotusega leppima

30.10

Reavesi võiduvise päästis Lakersi, Jokic on ajaloolises hoos

30.10

Keila Coolbet sai eurosarjas teise napi kaotuse järjest

30.10

Iisraeli klubi jätkab Euroliiga liidrina, Monaco teenis väärt võidu

29.10

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

29.10

37 punkti visanud Antetokounmpo aitas Milwaukee magusa võiduni

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

videod

sport.err.ee uudised

13:49

Ovetškinil ei õnnestunud veel 900. väravat kirja saada

13:18

Liigatabeli lõpus virelev Genoa vallandas peatreeneri

12:47

Rahvaliiga B-tasandi tšempioniks kerkis JK Elva Seikluspark/Patmar

12:14

Tiitlikaitsja Dodgers viis finaalseeria otsustavasse mängu

11:43

Backhaus: Heina esitused motiveerisid mind, ma ei saa endale vigu lubada

11:21

Leemet Böckler vedas koduklubi Poola kõrgliigas esimese võiduni

10:46

Sinner pikendas võiduseeriat, Zverev päästis kaks matšpalli

10:15

Kuue järjestikuse kaotusega alustanud Baskonia sai Euroliigas teise võidu

09:48

Lajal püüab Ateenas pääsu ATP turniiri põhitabelisse

09:17

Mängupausilt naasnud Doncic viskas 44 punkti ja aitas Lakersi võidule

08:45

Glinka kaotas USA-s veerandfinaalis tasavägise mängu

08:10

Kuusk aitas Katowice nullimängu ja neljanda järjestikuse võiduni

31.10

Jaansen naiste Rahvuste liiga finaalist: soosikukoormat ei paneks kellelegi

31.10

Narva United FC tähistas sünnipäeva suureskoorilise võiduga

31.10

ERR näitab novembris esmakordselt Eesti korvpallinaiskonna mänge

loetumad

31.10

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

31.10

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

31.10

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

31.10

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

31.10

Tippratturi näitudest avastati kõrvalekaldeid

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid

31.10

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlase tervis kuulub rahvale?

30.10

Lehise advokaat: laiem eesmärk on Eesti spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine

09:17

Mängupausilt naasnud Doncic viskas 44 punkti ja aitas Lakersi võidule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo