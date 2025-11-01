X!

Glinka kaotas USA-s veerandfinaalis tasavägise mängu

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 263.) langes USA-s Charlottesville'is peetaval ATP Challenger 75 kategooria tenniseturniiril veerandfinaalis konkurentsist välja.

Glinka pidi kaks tundi ja 12 minutit kestnud tasavägises kohtumises tunnistama turniiril kuuendana asetatud Martin Dammi (ATP 191.) 6:7 (3), 6:4, 6:4 paremust.

Avasetis polnud ühtegi servimurret ja Glinka oli kiires lõppmängus parem, vormistades setivõidu kolmandal settpallil. Teises setis murdis Damm kolmandas geimis, seejuures see oligi seti ainus murdepall. Otsustavas setis murdis Damm taas kolmandas geimis ning päästis siis järgmises geimis kaks murdepalli. Dammil oli ka murdepall, et 4:1 ette minna, aga selle Glinka päästis.

Glinka servis mängus jooksul 15 ja Damm 21 ässa, Glinka tegi kaks topeltviga ja vastane kuus. Damm realiseeris neljast murdevõimalusest kaks ja päästis mõlemad murdepallid, mille Glinka teenis.

Mängitud punktidest võitis Damm 101 ja Glinka 97.

Glinka peaks uuel nädalal parandama karjääri parimat kohta, ennustatavas edetabelis on ta kerkinud 255. reale. Graafiku järgi mängib Glinka USA-s veel ühel Challengeril ning siis ühel Challengeril Kanadas ja seejärel naaseb Euroopasse mängima.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

09:48

Lajal püüab Ateenas pääsu ATP turniiri põhitabelisse

08:45

Glinka kaotas USA-s veerandfinaalis tasavägise mängu

31.10

Lajal pidi Bratislavas esinumbri paremust tunnistama

31.10

Malõgina pidi Šotimaal nii üksik- kui paarismängus kaotusega leppima Uuendatud

31.10

Seeman pääses kolmandat korda sel hooajal ITF-i turniiri finaali

31.10

Argentina esireketist Sinnerile vastast ei olnud

30.10

Lajal alistas Bratislavas asetusega vastase

30.10

Seeman pääses Tuneesias poolfinaali

30.10

Monaco tennisisti tähelend sai jätku

30.10

Malõgina liikus Glasgow' ITF-i turniiril veerandfinaali

30.10

Bublik pani rivaali paika: ta räägib liiga palju

30.10

Glinka pääses Charlottesville'is veerandfinaali

29.10

Lajal sai Slovakkias kogenud kohalikust jagu

29.10

Vürstiriigi tenniseajalugu teinud Vacherot sai nõost jagu ka Pariisis

29.10

Tiitlikaitsja Gauff on finaalturniiril Sabalenkaga samas alagrupis

multimeedia

sport.err.ee uudised

09:48

Lajal püüab Ateenas pääsu ATP turniiri põhitabelisse

09:17

Mängupausilt naasnud Doncic viskas 44 punkti ja aitas Lakersi võidule

08:45

Glinka kaotas USA-s veerandfinaalis tasavägise mängu

08:10

Kuusk aitas Katowice nullimängu ja neljanda järjestikuse võiduni

31.10

Jaansen naiste Rahvuste liiga finaalist: soosikukoormat ei paneks kellelegi

31.10

Narva United FC tähistas sünnipäeva suureskoorilise võiduga

31.10

ERR näitab novembris esmakordselt Eesti korvpallinaiskonna mänge

31.10

Lajal pidi Bratislavas esinumbri paremust tunnistama

31.10

ETV spordisaade, 31. oktoober

31.10

Keila Coolbet oli otsustaval veerandil Läti Ülikoolist parem

31.10

Rahvusvaheline spordikohus tuli Vene kelgusportlastele vastu

31.10

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

31.10

Malõgina pidi Šotimaal nii üksik- kui paarismängus kaotusega leppima Uuendatud

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

31.10

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

31.10

Eesti jäähokikoondis peab koduse turniiri eel treeninglaagri

31.10

Eesti kabetaja pälvis noorte MM-il pronksi

31.10

Võrkpalli Balti liigas toimub nädalavahetusel tippude lahing

31.10

Seeman pääses kolmandat korda sel hooajal ITF-i turniiri finaali

31.10

Uisuliit kohandas Eesti meistrivõistluste vanusepiirangut

loetumad

31.10

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

31.10

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

31.10

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

31.10

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlase tervis kuulub rahvale?

31.10

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

30.10

Lehise advokaat: laiem eesmärk on Eesti spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid

30.10

Külaots male kiusamisskandaalist: keegi ei oska öelda, mis Kramniku peas toimub

31.10

Tippratturi näitudest avastati kõrvalekaldeid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo