Glinka kaotas USA-s veerandfinaalis tasavägise mängu

Glinka pidi kaks tundi ja 12 minutit kestnud tasavägises kohtumises tunnistama turniiril kuuendana asetatud Martin Dammi (ATP 191.) 6:7 (3), 6:4, 6:4 paremust.

Avasetis polnud ühtegi servimurret ja Glinka oli kiires lõppmängus parem, vormistades setivõidu kolmandal settpallil. Teises setis murdis Damm kolmandas geimis, seejuures see oligi seti ainus murdepall. Otsustavas setis murdis Damm taas kolmandas geimis ning päästis siis järgmises geimis kaks murdepalli. Dammil oli ka murdepall, et 4:1 ette minna, aga selle Glinka päästis.

Glinka servis mängus jooksul 15 ja Damm 21 ässa, Glinka tegi kaks topeltviga ja vastane kuus. Damm realiseeris neljast murdevõimalusest kaks ja päästis mõlemad murdepallid, mille Glinka teenis.

Mängitud punktidest võitis Damm 101 ja Glinka 97.

Glinka peaks uuel nädalal parandama karjääri parimat kohta, ennustatavas edetabelis on ta kerkinud 255. reale. Graafiku järgi mängib Glinka USA-s veel ühel Challengeril ning siis ühel Challengeril Kanadas ja seejärel naaseb Euroopasse mängima.