Võrkpalli Balti liigas toimub nädalavahetusel tippude lahing

Laupäeval kell 17.00 kohtub Pärnu VK võõrsil liiga liidermeeskonna Šiauliali Elga-Grafaite S-Sportasega. Liigatabelis on Šiauliai kümne punktiga esimene ja Pärnu samuti kümne punktiga teine.

Pärnu mängija Markus Uuskari teab, et võõrsil on leedukatega raske. "Ei ole nende vastu veel mänginud, nii et ei oska öelda, mis nende tugevus on, aga kindlasti tulevad nad isuga mängima ja tahavad kodusaalis võita. Kindlasti ei ole kõige mugavamas saalis see kohtumine, aga kui me oma mängu käima saame, siis loodetavasti läheb kõik kenasti. Meil on oma mäng hästi sujunud hetkel, aga on veel palju parandamisruumi," ütles Uuskari.

Laupäeval kell 18.00 mängib Audentes/Solarstone kodus Jekabpilsi Lušiga. Seni esimest võitu jahtiva Audentese meeskonna peatreener Lauris Iecelenieks sõnas, et samuti võiduta jätkava lähikonkurendi vastu minnakse esimesi punkte püüdma.

"Oleme seniste mängudega tõestanud, et suudame selles liigas mängida. Hooaja eel oli see üks meie eesmärke, teine eesmärk oli saada geimides vähemalt 20 punkti kanti, seegi on tehtud. Ka geimivõit on käes ja nüüd jahime punktivõitu ning seejärel juba mänguvõitu," rääkis Iecelenieks. "Peame olema kannatlikud ja oma asja ajama, siis on kõik võimalik. Olime juba Daugavpilsi vastu punktivõidule lähedal, aga tegime otsustavatel hetkedel ise vigu, mida selles liigas ei andestata. Füüsiliselt oleme heas konditsioonis ja ka vaimselt tahavad poisid olla võitluslikud ning kaotustesse kinni ei jää."

Pühapäeval kell 17.00 võõrustab Jekabpilsi meeskonda Selver x TalTech. Kaheksa punktiga tabeli keskel asuva Selveri juhendaja Avo Keel saab mängule tulla kolm-null võidu pealt, sest viimati alistati äsja oma põhisidemängijast ilma jäänud Võru Barrus VK.

"Selles mängus oli oma roll kindlasti selles, et Anton Välimaad polnud. Meil oli nende sidemängijat pigem lihtsam lugeda, et kuidas blokk peaks käituma ja riskima ei pidanud. Samas nende ründajad Renato Santos ja Kyle Wilson tahavad samuti pigem kõrgeid palle, mitte kiireid, seega polnud see vahe ka väga suur. Samas oli neil tugev treeningnädal seljataga ja nüüd ei teagi, kas see oligi nende hetketase või mitte. Aga kindlasti ootasin Võrust enamat," rääkis Keel. "Meie jaoks pole siin liigas lihtsaid vastaseid. Mõni võistkond on raskem ja mõni natuke vähem raske, aga sõna raske jookseb läbi. Me ei saa endale kellegi vastu lubada suhtumist, et vormistame lihtsalt võidu ära ja selles osas oleme realistid ka enne Jekapbilsi kohtumist."