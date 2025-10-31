Enok hakkab treenima Noole käe all

Viimased aastad USAs Oklahoma ülikoolis õppinud ja treeninud Enok lõpetas kevadel ülikooli. Kui septembris toimunud Tokyo MM-i ajal oli tema tulevik veel lahtine, siis Postimees Sport kirjutas reedel, et Enok treenib edaspidi Noole käe all.

Nool ütles Postimehele, et koostööle andis tõuke Soome rekordinaise Saga Vannineni ja Enoki omavaheline suhtlus Tokyo MM-i seitsmevõistluse ajal. "Saga ja Pippi Lotta ajasid enne odaviset, 800 meetrit ja ka pärast omavahel juttu. Siis Saga küsis mult, et mis arvan: äkki võtaks Pippi Lotta ka punti? Pärast MM-i Pippi helistas mulle, saime kokku ja nii ta läks," sõnas Nool.

"Esialgu vaatame, kas klapib või ei klapi. Eks kui tulevad rekordid, on hästi. Praegu teeme trenni ja siis vaatame edasi," lisas olümpiavõitja.

Enok kogus juunis USA üliõpilasliiga (NCAA) meistrivõistlustel seitsmevõistluses 6285 punkti, millega püstitas uue Eesti rekordi ning tuli teist korda NCAA meistriks. Nüüd saab 23-aastane eestlanna treenida koos Soome rekordinaise Vannineniga, kes kogus tänavu juulis U-23 EM-il 6563 punkti.