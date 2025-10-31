X!

Enok hakkab treenima Noole käe all

Kergejõustik
Pippi Lotta Enok
Pippi Lotta Enok Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Kergejõustik

Eesti mitmevõistleja Pippi Lotta Enok alustas oktoobris olümpiavõitja Erki Noole käe all treenimist.

Viimased aastad USAs Oklahoma ülikoolis õppinud ja treeninud Enok lõpetas kevadel ülikooli. Kui septembris toimunud Tokyo MM-i ajal oli tema tulevik veel lahtine, siis Postimees Sport kirjutas reedel, et Enok treenib edaspidi Noole käe all.

Nool ütles Postimehele, et koostööle andis tõuke Soome rekordinaise Saga Vannineni ja Enoki omavaheline suhtlus Tokyo MM-i seitsmevõistluse ajal. "Saga ja Pippi Lotta ajasid enne odaviset, 800 meetrit ja ka pärast omavahel juttu. Siis Saga küsis mult, et mis arvan: äkki võtaks Pippi Lotta ka punti? Pärast MM-i Pippi helistas mulle, saime kokku ja nii ta läks," sõnas Nool.

"Esialgu vaatame, kas klapib või ei klapi. Eks kui tulevad rekordid, on hästi. Praegu teeme trenni ja siis vaatame edasi," lisas olümpiavõitja.

Enok kogus juunis USA üliõpilasliiga (NCAA) meistrivõistlustel seitsmevõistluses 6285 punkti, millega püstitas uue Eesti rekordi ning tuli teist korda NCAA meistriks. Nüüd saab 23-aastane eestlanna treenida koos Soome rekordinaise Vannineniga, kes kogus tänavu juulis U-23 EM-il 6563 punkti.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

16:12

Enok hakkab treenima Noole käe all

10:04

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

30.10

Rahvusvaheline kergejõustikuliit süüdistab oma töötajaid 1,5 miljoni euro omastamises

29.10

Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

28.10

Liikumishooaja lõpetanud Rannajooksu võitsid Laur ja Veskla

28.10

Eesti võitis neljandat korda järjest murdmaajooksu Balti meistrivõistlused

27.10

TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: tule üksi või koolitiimiga!

27.10

Rahvusvaheline kergejõustikuliit korraldab jooksulindi MM-i

26.10

Haanja ultrajooksu võitsid Kaur Alle ja Blanca Punt

24.10

Erki Nool ja Saga Vanninen jätkavad koostööd

23.10

Maratoni maailmarekordinaine sai kolme aasta pikkuse võistluskeelu

23.10

Tallinn sai järjekordse kergejõustiku noorte tiitlivõistluse korraldusõiguse

23.10

Gedly Tugi ja Magnus Kirdi koostöö sai otsa

23.10

Maailmameistriks tulekuks pidi jooksma 114 tundi

21.10

Kirt: ma ei saa pakkuda Soome korüfeede teadmisi, küll aga tippspordi kogemust

21.10

Galerii: 56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi

20.10

Kirdist sai Soome odavisketähe treener

20.10

Saaremaa kolme päeva jooksu võitsid Külli Sizask ja Mark Abner

19.10

Galerii: Ultrajooksu MM-il oli Eesti edukaim Julia Rakitina

16.10

Eestit esindab 24 tunni jooksu MM-il kaheksa sportlast

sport.err.ee uudised

17:20

Seeman pääses kolmandat korda sel hooajal ITF-i turniiri finaali

16:48

Uisuliit kohandas Eesti meistrivõistluste vanusepiirangut

16:12

Enok hakkab treenima Noole käe all

15:40

Malõgina langes Šotimaal üksikmängus välja

14:59

Tippratturi näitudest avastati kõrvalekaldeid

14:27

Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel Kanada GP-etapil

13:52

Rangers jätkas edukat võõrsilmängude seeriat

13:22

Jaapanisse siirdunud Morgenson: mänguaega on jagunud piisavalt

12:54

Argentina esireketist Sinnerile vastast ei olnud

12:21

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

11:44

Juventus tõi päästjaks nimeka treeneri

11:11

Kaldvee ja Lill said vajaliku õppetunni

10:33

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlase tervis kuulub rahvale?

10:04

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

09:40

Ecuadori klubi mängis Libertadorese poolfinaalis suure edu maha

09:07

Põhimeestele puhkust andnud Tartu Bigbank oli Tallinna Ülikoolist kindlalt üle

08:37

Thunder ja Spurs jätkavad võimsalt

08:05

Paskotši aitas Genti karikasarjas kaheksandikfinaali

30.10

Žalgiris võttis Euroliigas pea 40-punktilise võidu

30.10

Lüütsepp: ei ole nii, et sätime kevadeks oma asju

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo