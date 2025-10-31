Malõgina langes Šotimaal üksikmängus välja

Malõginale tuli veerandfinaalis vastu kolmandana asetatud ukrainlanna Darja Snigur (WTA 165.), kes on mänginud Austraalia, Wimbledoni ja USA lahtiste põhiturniiril ja võitnud karjääri jooksul kümme ITF-i tiitlit.

Ukrainlanna alustas esimest setti kahe kiire murdega ja teenis 6:2 setivõidu. Teine algas samamoodi ning Snigur murdis Malõgina kolmandat korda viimaseks jäänud seitsmendas geimis.

Paarismängus läheb Malõgina koos britt Alicia Dudeneyga reedeses poolfinaalis vastamisi Freya Christie ja Yuriko Lily Miyazakiga (mõlemad Suurbritannia).