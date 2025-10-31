Rangers jätkas edukat võõrsilmängude seeriat

Rangers jäi teise perioodi keskel Darnell Nurse'i värava järel 1:3 kaotusseisu, kuid viimasel kolmandikul võitlesid viigi välja Braden Schneider ja Taylor Raddysh. Külalismeeskond lõpetas tagasituleku lisaajal, kui kolm minutit pärast lahtiviset oli täpne meeskonna kapten J.T. Miller.

Newyorklased jätkasid nõnda edukat võõrsilmängude seeriat. Seitsmest võõrsilmängust on võidetud viis, kusjuures kodujääl on neil võiduarve endiselt avamata. Rangers paikneb idakonverentsis 11. kohal, Oilers on läänes kaheksas.

Lisaks Rangersile panid lisaajal oma paremuse maksma Tampa Bay Lightning ja Boston Bruins. Lightning alistas kodus Dallas Starsi 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) ja Bruins tõusis idakonverentsi põhjast välja 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0) võiduga Buffalo Sabresi üle. Karistusvisete abil said võidulisa Detroit Red Wings, Vancouver Canucks ja Ottawa Senators.

Teised tulemused:

Los Angeles Kings - Detroit Red Wings 3:4 (kv.)

San Jose Sharks - New Jersey Devils 5:2

Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins 1:4

St. Louis Blues - Vancouver Canucks 3:4 (kv.)

Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 6:3

Carolina Hurricanes - New York Islanders 6:2

Ottawa Senators - Calgary Flames 4:3 (kv.)

Philadelphia Flyers - Nashville Predators 4:1