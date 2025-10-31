X!

Rangers jätkas edukat võõrsilmängude seeriat

Jäähoki
J.T. Miller.
J.T. Miller. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL teenis New York Rangers viienda võidu, kui võõrsil saadi jagu eelmise hooaja finalistist Edmonton Oilersist 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 1:0).

Rangers jäi teise perioodi keskel Darnell Nurse'i värava järel 1:3 kaotusseisu, kuid viimasel kolmandikul võitlesid viigi välja Braden Schneider ja Taylor Raddysh. Külalismeeskond lõpetas tagasituleku lisaajal, kui kolm minutit pärast lahtiviset oli täpne meeskonna kapten J.T. Miller.

Newyorklased jätkasid nõnda edukat võõrsilmängude seeriat. Seitsmest võõrsilmängust on võidetud viis, kusjuures kodujääl on neil võiduarve endiselt avamata. Rangers paikneb idakonverentsis 11. kohal, Oilers on läänes kaheksas.

Lisaks Rangersile panid lisaajal oma paremuse maksma Tampa Bay Lightning ja Boston Bruins. Lightning alistas kodus Dallas Starsi 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) ja Bruins tõusis idakonverentsi põhjast välja 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0) võiduga Buffalo Sabresi üle. Karistusvisete abil said võidulisa Detroit Red Wings, Vancouver Canucks ja Ottawa Senators.

Teised tulemused:

Los Angeles Kings - Detroit Red Wings 3:4 (kv.)
San Jose Sharks - New Jersey Devils 5:2
Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins 1:4
St. Louis Blues - Vancouver Canucks 3:4 (kv.)
Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 6:3
Carolina Hurricanes - New York Islanders 6:2
Ottawa Senators - Calgary Flames 4:3 (kv.)
Philadelphia Flyers - Nashville Predators 4:1

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

13:52

Rangers jätkas edukat võõrsilmängude seeriat

30.10

Maple Leafsi raudvara jõudis 500 värava klubisse

29.10

Hoki tulevikutäht viskas NHL-is esimese kübaratriki

28.10

Crosby jõudis veel ühe ilusa tähiseni

27.10

Lovkov ja Parras tõid HC Pantrile magusa võõrsilvõidu

26.10

HC Panter pidi Riias vastase paremust tunnistama

22.10

Pittsburgh Penguins sai uue punktikuninga

21.10

NHL-is langes viimane kaotuseta meeskond

20.10

Võiduhoos Red Wings murdis ka Oilersi

18.10

Ovetškin avas väravaarve ja Capitals pikendas võiduseeriat

18.10

Olümpia jäähokiareeni valmimine viibib, testvõistlused lükati edasi

17.10

Külma närviga Caufield röövis Predatorsilt võidu

16.10

Eestlaste klubi lõpetas Meistrite liiga põhiturniiri veatult

16.10

Kaheksa väravat visanud Sabres võttis hooaja esimese võidu

14.10

Bruins ja Panthers pidid vastu võtma esimesed kaotused

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

14:27

Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel Kanada GP-etapil

13:22

Jaapanisse siirdunud Morgenson: mänguaega on jagunud piisavalt

12:54

Argentina esireketist Sinnerile vastast ei olnud

12:21

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

11:44

Juventus tõi päästjaks nimeka treeneri

11:11

Kaldvee ja Lill said vajaliku õppetunni

10:33

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlase tervis kuulub rahvale?

10:04

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

09:40

Ecuadori klubi mängis Libertadorese poolfinaalis suure edu maha

09:07

Põhimeestele puhkust andnud Tartu Bigbank oli Tallinna Ülikoolist kindlalt üle

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo