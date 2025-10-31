Juventus tõi päästjaks nimeka treeneri

66-aastane itaallane sõlmis hooaja lõpuni kestva lepingu, mida on võimalik pikendada, kui klubi tagab järgmiseks hooajaks koha Meistrite liiga põhiturniirile.

"Juventus on suur klubi ja sellel on võimas ajalugu. See on klubi, kus iga treener tahaks töötada," ütles Spalletti La Gazzetta dello Spordile.

Spalletti on üks kogenumaid treenereid Itaalia jalgpallis. Ta on juhendanud teiste seas Napolit, Milano Interit ja AS Romat ning töötanud kunagi ka Venemaal, kus viis Peterburi Zeniidi kahel korral riigi meistriks.

Viimati oli ta ametis Itaalia rahvuskoondise peatreenerina, ent vallandati tänavu juunis pärast MM-valiksarjas saadud 0:3 kaotust Norrale.

Juventus asub koduliigas 15 punktiga seitsmendal kohal ning Meistrite liigas paiknetakse kahe punktiga 25. tabelireal.