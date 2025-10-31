"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlase tervis kuulub rahvale?

Saates vastasid Külm ja Võro muuhulgas küsimustele, kui avameelselt on nad valmis rääkima enda tervislikust seisundist – näiteks vigastustest, haigustest või taastumisest; kas see on ajas muutunud, olid nad karjääri alguses avameelsemad; kas spordis on surve alati näida tervena; kas nad on tundnud survet avaldada infot vigastuse või haiguse kohta; kas nad on vigastuse – või haiguse – korral tundnud, et veavad kedagi alt; kui palju on sportlase tervis tema töövahend ja kui palju osa isiklikust elust; kust jookseb teie jaoks piir eraelu ja avalikkuse vahel; kas sportlase tervis peaks üldse olema avalik info; kas neil on olnud olukordi, kus nende terviseinfo avalikkusesse jõudmine mõjutas neid negatiivselt; kas nad tajuvad meedia ja avalikkuse huvi sportlaste tervise vastu; kas on erinevus selles, kuidas meedia käsitleb meeste ja naiste terviseprobleeme; kas tervisemuredest ausalt rääkimine võib kahjustada sponsorlust; kas neil on ette tulnud, et fännid sotsiaalmeedias uurivad tervise/vigastuse kohta; kas sportlase terviseinfot peaks avaldama klubi, alaliit või sportlane ise; kui palju peaks avaldama, kui on vaimsed raskused ja kas vaimsest tervisest avameelselt rääkimine võiks hoopis kasuks tulla; millise soovituse annaksid nad noorele sportlasele, kuidas suhtuda avalikkuse huvisse sportlase tervise vastu.

"Kohati on tekkinud tunne, et kui sportlane jõuab rahvusvahelisele areenile, siis ta esindab Eestit ja Eesti rahvast, nagu otseselt Eesti rahvast. Kui ta võidab, on see meie suur võit ja kui on mingi vigastus, haigestumine, ebaõnnestumine, siis on rusikas laual – mis, kus, miks, ma nõuan vastuseid! Kohati unustatakse ära, et ma olen ka täiesti tavaline inimene. Minul võib ka olla halbu päevi, ma haigestun täpselt samamoodi kui tavaline Jüri või Mari kuskilt tänavalt. Võiks aktsepteerida seda, mida mina olen valmis ütlema," arutles Külm.

"Sõltub terviseprobleemist ja võib-olla sõltub ka sellest, kus faasis sa oma treeningutega oled," ütles Võro, kui avameelselt on ta valmis neil teemadel rääkima. "Kui on mingi tähtis võistlus tulemas ja vigastuse tõttu on tarvis kõrvale jääda, siis ma leian, et on aus öelda. Kui tegemist on mingi tervisemurega, siis see võiks detailselt jääda enda teada. Neid teemasid ma üldiselt kommenteerin napisõnalisemalt, sest ma arvan, et päeva lõpuks ei ole vahet, mis see tervisemure oli, miks ma kõrvale jäin, oluline on öelda põhjus – jah, see on tervisega seotud. Aga kui on näiteks ettevalmistusperioodil, siis ma pigem ei lao kõike ette, sest nagu öeldud, me oleme ka inimesed, haigestumisi tuleb ette, terviseprobleeme tuleb ette."

Spordis ainult tüdrukud

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv, helirežissöör Algis Pauljukaitis.

