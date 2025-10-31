Ecuadori klubi mängis Libertadorese poolfinaalis suure edu maha
Lõuna-Ameerika tähtsaimal jalgpalli klubiturniiril Copa Libertadoresel selgitavad tänavu võitja välja Brasiilia klubid Palmeiras ja Flamengo.
Kolmekordne võitja Palmeiras kaotas avamängu Ecuadori klubile Quito LDU-le 0:3, kuid teises vastasseisus roniti koduväljakul raskest seisust välja ja pääseti kahe mängu kokkuvõttes edasi tulemusega 4:3.
Avapoolajal said jala valgeks Ramon Sosa ja Bruno Fuchs ning teisel poolajal lõpetasid tagasituleku Raphael Veiga kaks täpset tabamust.
⚽ A historic Semifinal comeback from @Palmeiras! ⚪— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) October 31, 2025
⭐ CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/c4QidJQqL1
Kolme aasta tagune tšempion Flamengo alistas poolfinaali avakohtumises argentiinlaste Racing Santanderi 1:0 ning korduskohtumises tehti väravateta viik.
Flamengo pidi suure osa korduskohtumisest kümnekesi mängima, sest 56. minutil sai punase kaardi ääreründaja Gonzalo Plata.
Brasiilia meeskondade ülevõim saab seega jätku, sest viimasest üheksast aastast kaheksal on võidukarikas rännanud sambamaale. Finaal toimub 29. novembril Peruu pealinnas Limas.
