Ecuadori klubi mängis Libertadorese poolfinaalis suure edu maha

Brasiilia meeskondade ülevõim saab seega jätku, sest viimasest üheksast aastast kaheksal on võidukarikas rännanud sambamaale. Finaal toimub 29. novembril Peruu pealinnas Limas.

Flamengo pidi suure osa korduskohtumisest kümnekesi mängima, sest 56. minutil sai punase kaardi ääreründaja Gonzalo Plata.

Kolme aasta tagune tšempion Flamengo alistas poolfinaali avakohtumises argentiinlaste Racing Santanderi 1:0 ning korduskohtumises tehti väravateta viik.

Avapoolajal said jala valgeks Ramon Sosa ja Bruno Fuchs ning teisel poolajal lõpetasid tagasituleku Raphael Veiga kaks täpset tabamust.

Kolmekordne võitja Palmeiras kaotas avamängu Ecuadori klubile Quito LDU-le 0:3, kuid teises vastasseisus roniti koduväljakul raskest seisust välja ja pääseti kahe mängu kokkuvõttes edasi tulemusega 4:3.

Lõuna-Ameerika tähtsaimal jalgpalli klubiturniiril Copa Libertadoresel selgitavad tänavu võitja välja Brasiilia klubid Palmeiras ja Flamengo.

