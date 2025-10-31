X!

Põhimeestele puhkust andnud Tartu Bigbank oli Tallinna Ülikoolist kindlalt üle

Võrkpall
Tartu Bigbank
Tartu Bigbank Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Neljapäeval kohtusid Aadu Luukase karikavõistluste veerandfinaalis Tartu Bigbank ja esiliigaklubi Tallinna Ülikool ning kindla paremuse pani maksma Bigbank, saades kirja 3:0 (25:19, 25:17, 25:18) võidu.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg andis mitmele põhimehele puhkust ja nii ei käinud platsil Martti Juhkami, Aleksander Eerma, Stefan Kaibald ja Mart Naaber. Meeskonna resultatiivseimaks kerkisid võrdselt üheksa punktiga Rasmus Meius (+8) ja Rico Wardlow (+5), kaheksa silma (+7) lisas Jack Williams, vahendab Volley.ee.

Bigbanki vastuvõtt oli 32%, rünnak 56%, blokist saadi viis ja servilt kaheksa punkti (tehti seitse viga).

Karl Maidle kogus Tallinna Ülikooli ridades 13 punkti (+0), 10 silma (+2) lisas Sten Vahtras ja kuus (+3) Kaupo Kivisild. Pealinna klubi vastuvõtt oli 31% ja rünnakuid lahendati 46-protsendiliselt, blokipunkte kogunes neli ja servil löödi neli ässa ja tehti 11 viga.

Selle paari teine kohtumine peetakse 2. novembril kell 14.00 Tartus.

Toimetaja: Henrik Laever

