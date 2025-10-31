X!

Thunder ja Spurs jätkavad võimsalt

Korvpalliliigas NBA teenisid järjekordsed võidud läänekonverentsi tipud Oklahoma City Thunder ja San Antonio Spurs.

Valitsev meister Thunder alistas kodusaalis Washington Wizardsi (1-4) 127:108 (28:20, 31:29, 33:35, 35:24) ja kirjutas tabelisse kuuenda järjestikuse võidu.

Shai Gilgeous-Alexander viskas võitjate parimana 31 punkti ja andis seitse resultatiivset söötu ning üheksast kaugviskest viis tabanud Isaiah Joe lisas 20 silma. Wizardsi edukaimaks osutus 19 punkti kogunud CJ McCollum.

Thunderile järgneb läänekonverentsis San Antonio Spurs, kes sai viienda järjestikuse võidu Miami Heati (3-2) vastu numbritega 107:101 (33:31, 26:27, 28:14, 20:29).

Võitjate poolel tegi taas mitmekülgse etteaste prantslasest tsenter Victor Wembanyama, kelle arvele jäi 27 punkti, 18 lauapalli, kuus tulemuslikku söötu ja viis viskeblokeeringut. Heati tsenter Bam Adebayo oli samuti hoos, saades kirja 31 punkti, 10 lauapalli ja kolm korvisöötu.

Spurs (5-0) on esmakordselt klubi ajaloos alustanud hooaega viie järjestikuse võiduga. Lisaks neile ja Thunderile (6-0) on täiseduga veel idakonverentsi meeskonnad Chicago Bulls ja Philadelphia 76ers (mõlemad 4-0).

Teised tulemused:

Milwaukee Bucks - Golden State Warriors 120:110
Charlotte Hornets - Orlando Magic 107:123

Toimetaja: Henrik Laever

