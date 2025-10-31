Paskotši aitas Genti karikasarjas kaheksandikfinaali

Eestlase koduklubi haaras juhtohjad 28. minutil. 64. minutil suudeti eksitud penalti siiski väravavõrku suunata ja eduseis kaheväravaliseks kasvatada. Seejärel jäid vastased Genti turmtule alla, sest väravavõrk leiti nii 81., 85. kui ka 87. minutil. Paskotši kuulus algrivistusse ja tegi kaasa terve kohtumise, vahendab Soccernet.ee.

Georgi Tunjovi leivaisa Ospitaletto pidi Itaalia kolmanda liigataseme karikasarjas tunnistama Milano Interi U-23 meeskonna 2:1 paremust. Eestlane kuulus algrivistusse ning lahkus väljakult esimese poolaja järel.

Mängupäeva koosseisust välja jäänud Martin Vetkali koduklubi Dordrecht pidi Hollandi karikasarjas tunnistama kõrgliigas palliva Willem II 7:0 paremust.