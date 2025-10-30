X!

Žalgiris võttis Euroliigas pea 40-punktilise võidu

Korvpall
Korvpall

Kaunase Žalgiris sai Euroliigas kolmanda järjestikuse võidu, kui kodusaalis alistati ASVEL kindlalt 96:59 (26:15, 22:20, 25:9, 23:15).

Žalgiris kordas klubi ajaloo suurimat võitu Euroliigas. Leedu klubi näitas ASVEL-i vastu suurepärast visketabavust, tabades kahepunktiviskeid 69,4- ja kolmeseid 52,9-protsendilise täpsusega. Ka lauavõitluses oli võõrustaja üleolek ilmne: 39:29.

Võitjate kasuks tõid viis mängijat kahekohalise punktisumma. Sylvain Francisco oli meeskonna resultatiivseim 15 punktiga, jagades ka seitse korvisöötu. Moses Wright viskas 14 punkti, Azoulas Tubelis ja Maodo Lo panustasid mõlemad 11 silma ning Deividas Sirvydise arvele jäi 10 punkti.

18-aastane debütant Kajus Mikalauskas jättis kiirelt oma märgi maha, kui kogus kümne minutiga viis punkti, andis viis tulemuslikku söötu ja sooritas kaks vaheltlõiget. ASVEL-i eest viskas parimana 14 punkti Glynn Watson.

Žalgiris on võitnud kaheksast mängust kuus ning jätkab tabelis Tel Avivi Hapoeli (6-1) järel teisel positsioonil. ASVEL (2-6) on eelviimasel ehk 19. kohal.

Madridi Real seljatas tiitlikaitsja Istanbuli Fenerbahce 84:58 (25:16, 24:6, 15:13, 20:23) ning lõpetas kolme mängu pikkuseks veninud kaotusteseeria.

Reali mänguvankrit vedas Theo Maledon 15 punktiga, Walter Tavares kogus 13 punkti ja üheksa lauapalli. Tabelis paiknetakse nelja võidu ja nelja kaotusega üheksandal kohal, Fenerbahce (3-5) on 17.

Teised tulemused:

Maccabi - Crvena zvezda 92:99
Bayern - Virtus 86:70
Olimpia - Paris 86:77
Valencia - Dubai 80:78

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

30.10

Žalgiris võttis Euroliigas pea 40-punktilise võidu

30.10

Värskel NBA meistril diagnoositi vähk

30.10

Raieste oli lauavõitluses tubli, Kullamäe pidi kaotusega leppima

30.10

Reavesi võiduvise päästis Lakersi, Jokic on ajaloolises hoos

30.10

Keila Coolbet sai eurosarjas teise napi kaotuse järjest

30.10

Iisraeli klubi jätkab Euroliiga liidrina, Monaco teenis väärt võidu

29.10

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

29.10

37 punkti visanud Antetokounmpo aitas Milwaukee magusa võiduni

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

28.10

Ülikooliderbi püstitas Eesti-Läti liigas senise hooaja publikurekordi

28.10

Eestlannad välismaal: Asi ja Lass aitasid oma klubi võidule

28.10

Soome korvpallitäht viskas NBA-s esmakordselt üle 50 punkti

27.10

Elu mängu teinud Reaves vedas Lakersi võidule

26.10

Varrak tudengimeeskonnast: kui oled normaalne vend, siis õpingud ei sega

26.10

Raieste tegi Murcia võidumängus korraliku partii

videod

sport.err.ee uudised

30.10

Žalgiris võttis Euroliigas pea 40-punktilise võidu

30.10

Lüütsepp: ei ole nii, et sätime kevadeks oma asju

30.10

Lehise advokaat: laiem eesmärk on Eesti spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine

30.10

ETV spordisaade, 30. oktoober

30.10

Esiliiga klubid kukutasid Kalju ja Harju karikasarjast välja Uuendatud

30.10

Lajal alistas Bratislavas asetusega vastase

30.10

Värskel NBA meistril diagnoositi vähk

30.10

Külaots male kiusamisskandaalist: keegi ei oska öelda, mis Kramniku peas toimub

30.10

Seeman pääses Tuneesias poolfinaali

30.10

Maple Leafsi raudvara jõudis 500 värava klubisse

30.10

Rahvusvaheline kergejõustikuliit süüdistab oma töötajaid 1,5 miljoni euro omastamises

30.10

Monaco tennisisti tähelend sai jätku

30.10

Käsipallinoored jahivad EM-i piletit: peame suutma end kahe parima hulka mängida

30.10

FC Kuressaare kauaaegne tugitala lõpetab karjääri

30.10

EOK ühisrahastusplatvorm Minu Sportlane alustab uut etappi

loetumad

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid

29.10

Alaver küsis Poltoraninile geenidopingut, arst keeldus

30.10

Reavesi võiduvise päästis Lakersi, Jokic on ajaloolises hoos

29.10

Prokurör lisaverega lendamisest: see üllatas ka meid kui uurijaid

29.10

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

29.10

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

30.10

Külaots male kiusamisskandaalist: keegi ei oska öelda, mis Kramniku peas toimub

29.10

Lajal sai Slovakkias kogenud kohalikust jagu

30.10

Bublik pani rivaali paika: ta räägib liiga palju

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo