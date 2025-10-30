Žalgiris võttis Euroliigas pea 40-punktilise võidu

Žalgiris kordas klubi ajaloo suurimat võitu Euroliigas. Leedu klubi näitas ASVEL-i vastu suurepärast visketabavust, tabades kahepunktiviskeid 69,4- ja kolmeseid 52,9-protsendilise täpsusega. Ka lauavõitluses oli võõrustaja üleolek ilmne: 39:29.

Võitjate kasuks tõid viis mängijat kahekohalise punktisumma. Sylvain Francisco oli meeskonna resultatiivseim 15 punktiga, jagades ka seitse korvisöötu. Moses Wright viskas 14 punkti, Azoulas Tubelis ja Maodo Lo panustasid mõlemad 11 silma ning Deividas Sirvydise arvele jäi 10 punkti.

18-aastane debütant Kajus Mikalauskas jättis kiirelt oma märgi maha, kui kogus kümne minutiga viis punkti, andis viis tulemuslikku söötu ja sooritas kaks vaheltlõiget. ASVEL-i eest viskas parimana 14 punkti Glynn Watson.

Žalgiris on võitnud kaheksast mängust kuus ning jätkab tabelis Tel Avivi Hapoeli (6-1) järel teisel positsioonil. ASVEL (2-6) on eelviimasel ehk 19. kohal.

Madridi Real seljatas tiitlikaitsja Istanbuli Fenerbahce 84:58 (25:16, 24:6, 15:13, 20:23) ning lõpetas kolme mängu pikkuseks veninud kaotusteseeria.

Reali mänguvankrit vedas Theo Maledon 15 punktiga, Walter Tavares kogus 13 punkti ja üheksa lauapalli. Tabelis paiknetakse nelja võidu ja nelja kaotusega üheksandal kohal, Fenerbahce (3-5) on 17.

Teised tulemused:

Maccabi - Crvena zvezda 92:99

Bayern - Virtus 86:70

Olimpia - Paris 86:77

Valencia - Dubai 80:78