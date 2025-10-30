X!

Seeman pääses Tuneesias poolfinaali

Tennis
Johannes Seeman.
Johannes Seeman. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Johannes Seeman ja tema paariline Robert Strombachs jõudsid Tuneesias Monastiris toimuval M15 ITF-i turniiril paarismängus poolfinaali.

Kohtumine Daniil Kakhniuki (USA) ja Josh Roe Flannelly'ga (Iirimaa) oli algul tasavägine ja mõlemad paarid said kirja murde, kuid viiendas geimis teenisid esimesena asetatud Seeman/Strombachs seisul 40:40 vastaste servil otsustava punkti ja asusid murdega ette. Edaspidi hoidsid mõlemad oma servi kindlalt ja sellest piisas Seeman/Strombachsile, vahendab Tennisnet.ee.

Teises setis tuli aga edu kiiremini, kui seisult 1:1 võitsid Seeman/Strombachs viis geimi järjest ja sellega oli mäng võidetud 6:4, 6:1.

Nelja parema seas kohtutakse asetuseta Serbia-Monaco paari Branko Djurici ja Rocco Piattiga.

Kahjuks läks õnnetult Kristjan Tammel, kes ei saanud Qian Daohu (Hiina) M25 turniiril paarismängu veerandfinaalis väljakule tulla, sest tema paariline Mitsuki Wei Kang Leong (Malaisia) jäi haigeks, mistõttu tuli anda vastastele loobumisvõit.

Toimetaja: Henrik Laever

19:09

Seeman pääses Tuneesias poolfinaali

