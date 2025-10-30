X!

Maple Leafsi raudvara jõudis 500 värava klubisse

Jäähoki
John Tavares (vasakul).
John Tavares (vasakul). Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL viskas Toronto Maple Leafsi kesktormaja John Tavares karjääri 500. värava.

Tavares jõudis ilusa numbrini kolmanda perioodi lõpus, kui viskas Maple Leafsi teise värava. Tema värav mängu lõpptulemusele suurt mõju ei avaldanud, sest vastasmeeskond Columbus Blue Jackets oli selleks hetkeks visanud kuus väravat ja võttis lõpuks 6:3 (2:0, 3:1, 1:2) võidu.

"Hokit mängitakse ikkagi meeskonna nimel, kõik käib meeskonna ümber. Muidugi oleksin tahtnud, et oleksin suutnud mängu varem mõjutada, aga küllap ma paari päeva pärast oskan seda saavutust paremini hinnata," sõnas ta.

Charlie Coyle jagas võitjate poolel neli väravasöötu ja Cole Sillinger panustas kaks väravat.

35-aastasest Tavaresest sai 49. mängija, kes NHL-i ajaloos sellise tähiseni küündinud. Tegevmängijatest on 500 värava klubi liikmed veel Aleksandr Ovetškin (899), Sidney Crosby (633), Steven Stamkos (583) ja Jevgeni Malkin (517).

Maple Leafs on 11 mänguga kogunud 11 punkti, millega asetsetakse idakonverentsis 11. real. Blue Jackets hoiab 12 punktiga seitsmendat kohta.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

18:31

Maple Leafsi raudvara jõudis 500 värava klubisse

29.10

Hoki tulevikutäht viskas NHL-is esimese kübaratriki

28.10

Crosby jõudis veel ühe ilusa tähiseni

27.10

Lovkov ja Parras tõid HC Pantrile magusa võõrsilvõidu

26.10

HC Panter pidi Riias vastase paremust tunnistama

22.10

Pittsburgh Penguins sai uue punktikuninga

21.10

NHL-is langes viimane kaotuseta meeskond

20.10

Võiduhoos Red Wings murdis ka Oilersi

18.10

Ovetškin avas väravaarve ja Capitals pikendas võiduseeriat

18.10

Olümpia jäähokiareeni valmimine viibib, testvõistlused lükati edasi

17.10

Külma närviga Caufield röövis Predatorsilt võidu

16.10

Eestlaste klubi lõpetas Meistrite liiga põhiturniiri veatult

16.10

Kaheksa väravat visanud Sabres võttis hooaja esimese võidu

14.10

Bruins ja Panthers pidid vastu võtma esimesed kaotused

11.10

Rooba jagas kaks tulemuslikku söötu

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

19:09

Seeman pääses Tuneesias poolfinaali

17:52

Rahvusvaheline kergejõustikuliit süüdistab oma töötajaid 1,5 miljoni euro omastamises

17:24

Monaco tennisisti tähelend sai jätku

16:45

Käsipallinoored jahivad EM-i piletit: peame suutma end kahe parima hulka mängida

16:15

FC Kuressaare kauaaegne tugitala lõpetab karjääri

15:47

EOK ühisrahastusplatvorm Minu Sportlane alustab uut etappi

15:08

Malõgina liikus Glasgow' ITF-i turniiril veerandfinaali

14:29

Saku Sporting võib laupäeval meistriliiga hõbeda kindlustada

13:51

Bublik pani rivaali paika: ta räägib liiga palju

13:12

Mayweather ja Pacquiao tahavad uuesti ringi astuda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo