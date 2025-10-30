Maple Leafsi raudvara jõudis 500 värava klubisse

Tavares jõudis ilusa numbrini kolmanda perioodi lõpus, kui viskas Maple Leafsi teise värava. Tema värav mängu lõpptulemusele suurt mõju ei avaldanud, sest vastasmeeskond Columbus Blue Jackets oli selleks hetkeks visanud kuus väravat ja võttis lõpuks 6:3 (2:0, 3:1, 1:2) võidu.

"Hokit mängitakse ikkagi meeskonna nimel, kõik käib meeskonna ümber. Muidugi oleksin tahtnud, et oleksin suutnud mängu varem mõjutada, aga küllap ma paari päeva pärast oskan seda saavutust paremini hinnata," sõnas ta.

Charlie Coyle jagas võitjate poolel neli väravasöötu ja Cole Sillinger panustas kaks väravat.

35-aastasest Tavaresest sai 49. mängija, kes NHL-i ajaloos sellise tähiseni küündinud. Tegevmängijatest on 500 värava klubi liikmed veel Aleksandr Ovetškin (899), Sidney Crosby (633), Steven Stamkos (583) ja Jevgeni Malkin (517).

Maple Leafs on 11 mänguga kogunud 11 punkti, millega asetsetakse idakonverentsis 11. real. Blue Jackets hoiab 12 punktiga seitsmendat kohta.