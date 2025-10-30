X!

Käsipallinoored jahivad EM-i piletit: peame suutma end kahe parima hulka mängida

Käsipall
Eesti käsipalli noortekoondis.
Eesti käsipalli noortekoondis. Autor/allikas: Karl-Fredy Kruup/Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Reedel alustab Eesti käsipalli noortekoondis Euroopa meistrivõistluste valikturniiri, kui Leedus minnakse vastamisi võõrustajate, Iisraeli ja Tšehhiga.

2008. aastal ja hiljem sündinud poiste koondis pidas oktoobri alguses Põlvas sõprusmänge ning andis koostööle viimast lihvi eelmisel nädalavahetusel Tehvandil. "Kuu esimeste päevade mängud olid meie kõigi jaoks õppimise koht," alustas treener Marko Koks. "Noormehed said ametlike kohtumise ristsed ning meie nägime, kes ja kuidas erinevates olukordades reageerivad."

"Selle pealt oli hea eelmisel nädalavahetusel korrektuurid teha. Põhiliselt tegime tööd tüüpiliste noormängijate muredega, nagu otsuste vastuvõtmine ning üksteise mõistmine. Õnneks saime laagriks ning eesootavaks turniiriks ka mõned mängijad koosseisu juurde (eesotsas Arukülast FC Barcelona süsteemi siirdunud Aron Sepaga - toim.). Tegelesime pisiasjade lihvimisega ning vaatasime vajakajäämised üle," jätkas kuu aega tagasi 50. juubelit tähistanud treener.

Marko Koks on kahe noorema kolleegi, Henri Sillaste ja Heldur Sepa, kõrval rohkem mentortreeneri rollis. "Eks ta on ikka natukene uus situatsioon. Suuremad otsused ja mängupilt tuleb ikka peatreeneri poolt, kuid arutame siiski asjad läbi ja päris ainuisikuliselt keegi meil kõiki otsuseid ei tee. Üritan võimalikult palju aidata. Eesootavd kohtumised näitavad rohkem ära, kuidas meil see dünaamika toimima hakkab."

Marko Koks Autor/allikas: Meelis Heli/EKL arhiiv

Tuleval nädalavahetusel hakkavad 20 riiki konkureerima viimase kümne koha nimel Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, mis toimub järgmise aasta suvel. Juba on endale koha kindlustanud Horvaatia, Taani, Hispaania, Saksamaa, Ungari, Island, Portugal, valitsev meister Rootsi, Serbia, Austria, Fääri saared, Prantsusmaa, Sloveenia ja Norra.

Eesti kuulub ühte viiest neljaliikmelisest alagrupist, kust kaks paremat finaalturniirile pääsevad. Kolmanda ja neljanda koha omanikud peavad järgmisteks aastateks B-divisjoni finaalturniiridega leppima.

"Eesmärk on selge – peame suutma end kahe parima hulka mängida. Tuleb pea külmana hoida ja mänguks valmis olla," vastas Koks konkreetselt.

"Kõige raskem on hetkel esimese vastasega. Iisraeliga mängu eel ei ole meil nende kohta mingit informatsiooni. Selles vanuses videosid ei levi ning peame leppima koosseisude nimekirjade ning poiste parameetritega. Leedu ja Tšehhiga on juba lihtsam, kuna ühega oleme juba kohtunud ning teist näeme kohapeal. Aga ega nemad ka meist midagi ei tea, tuleb oma asjadele keskenduda ning tõdeda, et olukord on kõigi jaoks sama," lõpetas Koks.

Eesti noortekoondise koosseis EM-valikturniiriks:

Gabriel Haabma, Eke Varusk, Kevin Piir, Kermo Kuklase, Daniel Adamberg, Aron Sepp, Joseph Laaniste, Sander Slivin, Tom Simion Treiman, Timo Roomere, Gregor Jaanus, Marten Vihvelin, Oliver Kollo, Mart Heinsalu, Karl Sebastian Aamer, Ian Molotov.

Treenerid: Henri Sillaste, Heldur Sepp, Marko Koks
Füsioterapeut: Allar Lamp
Võistkonna juht: Mihkel Jürisson 

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

16:45

Käsipallinoored jahivad EM-i piletit: peame suutma end kahe parima hulka mängida

29.10

Priskus klubist ja koondisest: olen end leidnud ja puuri lukku pannud

27.10

Meeste käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

24.10

Noorte käsipallikoondis valmistub Käärikul EM-valikturniiriks

23.10

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

23.10

Mistra alistas meistriliigas kindlalt HC Viimsi/Alexela

20.10

Mullune poolfinalist lõpetas Viljandi euroteekonna

20.10

Mistra alustas karikavõistluste veerandfinaali võiduga Kehra üle

18.10

Serviti tagas eurosarjas edasipääsu kolmandasse ringi

18.10

Eesti käsipallikohtunikud vilistavad eurosarjamänge

17.10

SK Tapa astus suure sammu edasipääsu suunas

15.10

Kehra noor karikamängu eel Mistrast: nad on kõik vanad ja aeglased

12.10

Põlva Serviti teenis Küprosel ülekaaluka võidu

10.10

Viljandi HC kohtub eurosarjas mulluse poolfinalistiga

09.10

Mistra ja Mella teenisid võidulisa

multimeedia

sport.err.ee uudised

19:09

Seeman pääses Tuneesias poolfinaali

18:31

Maple Leafsi raudvara jõudis 500 värava klubisse

17:52

Rahvusvaheline kergejõustikuliit süüdistab oma töötajaid 1,5 miljoni euro omastamises

17:24

Monaco tennisisti tähelend sai jätku

16:45

Käsipallinoored jahivad EM-i piletit: peame suutma end kahe parima hulka mängida

16:15

FC Kuressaare kauaaegne tugitala lõpetab karjääri

15:47

EOK ühisrahastusplatvorm Minu Sportlane alustab uut etappi

15:08

Malõgina liikus Glasgow' ITF-i turniiril veerandfinaali

14:29

Saku Sporting võib laupäeval meistriliiga hõbeda kindlustada

13:51

Bublik pani rivaali paika: ta räägib liiga palju

13:12

Mayweather ja Pacquiao tahavad uuesti ringi astuda

12:33

Pärnu alustas Aadu Luukase karikavõistlusi kindla võiduga

11:57

Raieste oli lauavõitluses tubli, Kullamäe pidi kaotusega leppima

11:21

Endised Nõmme Kalju mehed tegid Belgia karikamängus skoori

10:44

Glinka pääses Charlottesville'is veerandfinaali

loetumad

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid Uuendatud

29.10

Alaver küsis Poltoraninile geenidopingut, arst keeldus

09:01

Reavesi võiduvise päästis Lakersi, Jokic on ajaloolises hoos

29.10

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

29.10

Prokurör lisaverega lendamisest: see üllatas ka meid kui uurijaid

29.10

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

29.10

Lajal sai Slovakkias kogenud kohalikust jagu

29.10

Hoki tulevikutäht viskas NHL-is esimese kübaratriki

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo