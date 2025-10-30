Käsipallinoored jahivad EM-i piletit: peame suutma end kahe parima hulka mängida

2008. aastal ja hiljem sündinud poiste koondis pidas oktoobri alguses Põlvas sõprusmänge ning andis koostööle viimast lihvi eelmisel nädalavahetusel Tehvandil. "Kuu esimeste päevade mängud olid meie kõigi jaoks õppimise koht," alustas treener Marko Koks. "Noormehed said ametlike kohtumise ristsed ning meie nägime, kes ja kuidas erinevates olukordades reageerivad."

"Selle pealt oli hea eelmisel nädalavahetusel korrektuurid teha. Põhiliselt tegime tööd tüüpiliste noormängijate muredega, nagu otsuste vastuvõtmine ning üksteise mõistmine. Õnneks saime laagriks ning eesootavaks turniiriks ka mõned mängijad koosseisu juurde (eesotsas Arukülast FC Barcelona süsteemi siirdunud Aron Sepaga - toim.). Tegelesime pisiasjade lihvimisega ning vaatasime vajakajäämised üle," jätkas kuu aega tagasi 50. juubelit tähistanud treener.

Marko Koks on kahe noorema kolleegi, Henri Sillaste ja Heldur Sepa, kõrval rohkem mentortreeneri rollis. "Eks ta on ikka natukene uus situatsioon. Suuremad otsused ja mängupilt tuleb ikka peatreeneri poolt, kuid arutame siiski asjad läbi ja päris ainuisikuliselt keegi meil kõiki otsuseid ei tee. Üritan võimalikult palju aidata. Eesootavd kohtumised näitavad rohkem ära, kuidas meil see dünaamika toimima hakkab."

Marko Koks Autor/allikas: Meelis Heli/EKL arhiiv

Tuleval nädalavahetusel hakkavad 20 riiki konkureerima viimase kümne koha nimel Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, mis toimub järgmise aasta suvel. Juba on endale koha kindlustanud Horvaatia, Taani, Hispaania, Saksamaa, Ungari, Island, Portugal, valitsev meister Rootsi, Serbia, Austria, Fääri saared, Prantsusmaa, Sloveenia ja Norra.

Eesti kuulub ühte viiest neljaliikmelisest alagrupist, kust kaks paremat finaalturniirile pääsevad. Kolmanda ja neljanda koha omanikud peavad järgmisteks aastateks B-divisjoni finaalturniiridega leppima.

"Eesmärk on selge – peame suutma end kahe parima hulka mängida. Tuleb pea külmana hoida ja mänguks valmis olla," vastas Koks konkreetselt.

"Kõige raskem on hetkel esimese vastasega. Iisraeliga mängu eel ei ole meil nende kohta mingit informatsiooni. Selles vanuses videosid ei levi ning peame leppima koosseisude nimekirjade ning poiste parameetritega. Leedu ja Tšehhiga on juba lihtsam, kuna ühega oleme juba kohtunud ning teist näeme kohapeal. Aga ega nemad ka meist midagi ei tea, tuleb oma asjadele keskenduda ning tõdeda, et olukord on kõigi jaoks sama," lõpetas Koks.

Eesti noortekoondise koosseis EM-valikturniiriks:

Gabriel Haabma, Eke Varusk, Kevin Piir, Kermo Kuklase, Daniel Adamberg, Aron Sepp, Joseph Laaniste, Sander Slivin, Tom Simion Treiman, Timo Roomere, Gregor Jaanus, Marten Vihvelin, Oliver Kollo, Mart Heinsalu, Karl Sebastian Aamer, Ian Molotov.

Treenerid: Henri Sillaste, Heldur Sepp, Marko Koks

Füsioterapeut: Allar Lamp

Võistkonna juht: Mihkel Jürisson