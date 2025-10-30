Malõgina liikus Glasgow' ITF-i turniiril veerandfinaali

Malõgina loovutas endast maailma edetabelis ligi 300 kohta kõrgemal asetsevale itaallannale vaid neli geimi: kaks esimeses setis ja kaks teises.

Tunni ja kolm minutit väldanud kohtumise jooksul lõi Malõgina ühe ässa ja patustas ühe topeltveaga. Esimeselt servilt tuli punkt 64-protsendilise eduga (Rosatello 52%) ning teiselt pallingult 94,4-protsendiliselt (Rosatello 100%). Malõginal oli kaheksa murdevõimalust, millest ta realiseeris neli, tõrjudes vastase mõlemad võimalused.

Veerandfinaalis läheb Malõgina vastamisi ukrainlanna Daria Sniguriga (WTA 165.), kes võitis 2019. Wimbledoni noorteturniiri. Juunioride edetabelis kerkis ta ühel hetkel teisele reale, karjääri jooksul on 23-aastane Snigur võitnud kümme ITF-i turniiri.

Malõgina osaleb Glasgow's ka paarismänguturniiril, kus mängib koos briti Alicia Dudeneyga.