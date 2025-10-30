X!

Saku Sporting võib laupäeval meistriliiga hõbeda kindlustada

Jalgpall
Saku Sporting
Saku Sporting Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Naiste jalgpalli meistriliiga hooaeg hakkab lõpusirgele jõudma, kui sel laupäeval peetakse 25. vooru kohtumised. Voor on märgiline Saku Sportingu naiskonnale, kes edu korral kindlustab endale koha teisel tabelireal.

Vooru avamängus lähevad vastamisi Viimsi JK ja FC Elva. Senise hooaja kolm omavahelist kohtumist on kõik lõppenud Viimsi võiduga – viimatises mängus teeniti lausa 4:0 võit, vahendab jalgpall.ee.

Viimsi hoiab hetkel neljandat kohta ja pürgib endiselt esikolmikusse – vahe kolmandal kohal oleva Tabasaluga on vaid üks punkt ning Viimsil on üks mäng varuks. Teoreetiliselt on võimalik püüda ka teine koht, kuid see eeldaks nii Viimsi täisedu kui ka Sportingu ebaõnnestumist. Elva paikneb seitsmendal real ning püüab vähendada neljapunktilist vahet kuuendal kohal oleva Tammekaga.

Sporting ja Kalev on tänavu omavahel mänginud kolm korda – esimeses kohtumises lepiti 2:2 viiki, kuid kaks järgmist lõppesid Sportingu võiduga.

Sporting on praegu heas hoos ning võit Kalevi üle kindlustaks neile tänavuse hooaja hõbemedalid, sest lähimad jälitajad jäävad juba kaugele maha. Kalev on omakorda viienda koha kindlustanud – ei ohusta neid keegi altpoolt ning ka eespool olevad tiimid jäävad püüdmatuks.

Voorus lähevad vastamisi ka Tartu JK Tammeka ja Tallinna FC Flora. Kõik kolm senist kohtumist on lõppenud Flora selge paremusega (9:1, 9:1 ja 3:0). Kuues naiskond Tammeka peab aga ise samuti pingutama, sest seitsmendal kohal paiknev Elva jääb nelja punkti kaugusele ning omab ka ühte mängu varuks. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

